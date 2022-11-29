Круглі «вікна» зі змінними панелями: як виглядали перші «біг-борди» у Дніпрі

Величезні рекламні конструкції вздовж доріг здається були завжди. Але раніше «біг-борди» виглядали інакше та розміщували їх у місцях найбільшого скупчення людей, де мешканці Дніпра проводили своє дозвілля та відпочивали.

Перші прообрази сучасних біг-бордів у Дніпрі з’явилися на житловому масиві Перемога, а згодом – і в інших куточках міста. Це були високі конструкції з круглими «вікнами», в які в міру потреби вставлявся той чи інший малюнок. У 1970-х роках такі конструкції вже з’явилися у різних районах міста. Називалися вони «малі архітектурні форми». Реклами як такої по суті тоді не було, тож у круглі вікна вставлялися різні агітаційні плакати, намальовані часом вручну. «Рекламу» того часу клеїли на спеціальні планшети, які вставляли у «вікна».

Конструкції були заввишки кілька метрів, встановлювалися у найжвавіших місцях. Нині таких конструкцій уже не знайти.

Також були величезні стенди, на які «встановлювали» різні матеріали. Вони могли бути текстові чи мальовані. Найчастіше їх можна було зустріти біля заводів та у парках.

Де-не-де ще можна побачити старі іржаві стенди. Але деяким з них пощастило більше, їх упорядкували і зробили майданчиком для розклеювання оголошень.

фото: В’ячеслав Красовський

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