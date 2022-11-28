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Как сделать пауэрбанк для холодильника и ноутбука и сколько это стоит

Сегодня 12:34
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На минувшей неделе некоторые жители Днепра остались без света на 30 и более часов. Никакой пауэрбанк и телефон не смогут проработать такое количество времени без подключения к сети, не говоря уже про ноутбуки. Журналисты dnepr.info узнали, что нужно сделать, чтобы обеспечить себя наличием света и электричества на протяжении долгого времени.

Новости Днепра про Как сделать пауэрбанк для холодильника и ноутбука и сколько это стоит

Для того, чтобы сделать мощный пауэрбанк понадобится инвертор – простыми словами это преобразователь напряжения и автомобильный аккумулятор. Последний выдает напряжение в 12В, что для квартиры недостаточно. Поэтому и нужен преобразователь, подключив который владелец аккумулятора «на выходе» получит необходимые 220 В. Благодаря инвертору к аккумулятору можно будет подсоединить не только ноутбук, телефон или лампу, но даже холодильник с телевизором.

Новости Днепра про Как сделать пауэрбанк для холодильника и ноутбука и сколько это стоит

 

В связке аккумулятор-инвертор самым дорогим будет последний. Самый просто аккумулятор обойдется в 2 тыс грн, а вот преобразователь стоит дороже. Все — из-за его возможных дополнительных функций. Он, например, может заряжать автомобильный аккумулятор от сети, когда в доме есть электричество. Таким образом можно будет обойтись без зарядного устройства к аккумулятору. В случае если у вас нет автомобиля или вы никогда не занимались зарядкой аккумулятора в гараже, на зарядное также придется потратиться, в комплекте оно не идет и стоит в среднем 1,5 тыс грн.

Обычный преобразователь обойдется около 3 тыс грн. Если нужно, чтобы дома работало несколько ноутбуков, телевизор, холодильник то за инвертор придется выложить в два раза больше. Чем дороже преобразователь – тем больше он может выдать мощности, которой и хватит, чтобы в квартире было автономное электричество. Чем дороже инвертор – тем больше в нем функций. В некоторых помимо розеток сразу есть несколько USB портов, таким образом можно заряжать телефон или пауэрбанк, а розетку оставить для холодильника или ноутбука.

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