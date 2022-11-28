Как сделать пауэрбанк для холодильника и ноутбука и сколько это стоит

Для того, чтобы сделать мощный пауэрбанк понадобится инвертор – простыми словами это преобразователь напряжения и автомобильный аккумулятор. Последний выдает напряжение в 12В, что для квартиры недостаточно. Поэтому и нужен преобразователь, подключив который владелец аккумулятора «на выходе» получит необходимые 220 В. Благодаря инвертору к аккумулятору можно будет подсоединить не только ноутбук, телефон или лампу, но даже холодильник с телевизором.
В связке аккумулятор-инвертор самым дорогим будет последний. Самый просто аккумулятор обойдется в 2 тыс грн, а вот преобразователь стоит дороже. Все — из-за его возможных дополнительных функций. Он, например, может заряжать автомобильный аккумулятор от сети, когда в доме есть электричество. Таким образом можно будет обойтись без зарядного устройства к аккумулятору. В случае если у вас нет автомобиля или вы никогда не занимались зарядкой аккумулятора в гараже, на зарядное также придется потратиться, в комплекте оно не идет и стоит в среднем 1,5 тыс грн.
Обычный преобразователь обойдется около 3 тыс грн. Если нужно, чтобы дома работало несколько ноутбуков, телевизор, холодильник то за инвертор придется выложить в два раза больше. Чем дороже преобразователь – тем больше он может выдать мощности, которой и хватит, чтобы в квартире было автономное электричество. Чем дороже инвертор – тем больше в нем функций. В некоторых помимо розеток сразу есть несколько USB портов, таким образом можно заряжать телефон или пауэрбанк, а розетку оставить для холодильника или ноутбука.
Читайте также:
Автор:
В Днепре и области 28 ноября продолжат действовать экстренные отключения…
В Украине из-за массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре недавно…
Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на…
В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".
Сегодня, 28 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
В воскресенье, 27 ноября, в 10:24 на линию "101" сообщили, что на улице Гетманской в Новомосковске произошла авария.
В Днепре и области 28 ноября продолжат действовать экстренные отключения света.
27 ноября в Подгородном Днепропетровской области загорелась баня на территории придомового участка.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 27 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.
Сегодняшняя ночь прошла без ракетной угрозы, но не без артиллерийских обстрелов. Всю ночь оккупанты терроризировали Никопольский район с противоположной стороны Каховского водохранилища, выпустили более 30 снарядов.
В Днепре 27 ноября в полицию сообщили о гранате, которую нашли на Вокзальной площади.
В Каменском мужчина забил насмерть 54-летнюю женщину и закопал во дворе дома возле теплицы.
В Каменском 19-летний парень, угрожая пистолетом, 2 раза ограбил один магазин.
Обязательно захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!