Привет от «Супер Марио»: в Днепре показали ТОП приставок из 1990-х

Первые приставки в мире появились в 1977 году. Выпускала их японская фирма Atari. Объем оперативной памяти у приставки был по сегодняшним меркам просто смешным – 128 байт. Но в комплекте к джойстику шла клавиатура, световой пистолет руль и трекбол. В Украине она была у единиц. Но купить ее в Днепре можно и сегодня. Цена консоли – от 800 грн, но есть и по 9 тыс грн, картридж с игрой обойдется в 85 грн, но некоторые продают их по 1,5 тыс грн. Все зависит от состояния техники.
Dendy — мегапопулярная приставка начала и середины 1990-х. Мало кто знает, что она – клон известной консоли Nintendo, которую выпустили в 1983 году. Картриджи к игре тоже были пиратской копией. Стоила приставка около 100 дол – по тем временам безумные деньги, но ее маленькие владельцы уже тогда «рубились» в Super Mario и Super Contra. Новую приставку Dendy можно купить в Днепре по цене от 1,3 тыс грн.
Sega Mega Drive – эту приставку выпускали с 1988 по 1997 год. Но в Украине продавали только ее китайские копии. Владельцы консоли познакомились с такими жанрами игр как «стрелялки» и «бродилки». Сегодня такую приставку можно купить по цене от 1,5 до 2 тыс грн.
Nintendo 64 – выпустили в 1996 году. Одна из немногих приставок, которая еще работала с картриджами, в то время как мир «захватывали» компакт-диски. Стоила игра 250 дол, в ней была отличная по тем меркам графика в 16,7 млн оттенков, а процессор проигрывал всевозможные звуки. Самой популярной игрой на картриджах была Pokemon Stadium и Wave Race 64. Из-за своей стоимости она была не у многих, поэтому и сейчас купить ее в Днепре сложно.
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