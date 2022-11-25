Как подогреть воду в аквариуме, если дома нет света (ЛАЙФХАКИ)

Первое и самое простое, что можно сделать – это подвинуть аквариум ближе к батарее. Насколько близко – нужно определить на месте, методом проб и экспериментов. Но метод подойдет лишь тем, у кого в «бассейне» живет всего несколько рыб и его можно переносить.
Еще один метод – погрузить внешний фильтр в сосуд с теплой водой. Температура изменится плавно.
Третий вариант – сделать плавающую грелку. Для этого пригодится алюминиевая банка, из-под напитка или пива, аквариумный грунт, песок и свечка-таблетка. У банки обрезаем верх, насыпаем в нее песок, а на него ставим свечку. Опускаем конструкцию в воду и подпаливаем фитиль свечи. Такая грелка будет нагревать воду очень плавно, поэтому если аквариум большой – понадобится несколько конструкций.
А можно взять банку из-под консервов и установить в нее свечку. Плоское дно позволяет легко установить там «огонек».
Она несколько тяжелее алюминиевой тары, поэтому песок насыпать не нужно.
Отметим, ни в коем случае нельзя лить в аквариум горячую воду, поскольку это губительно скажется на рыбках.
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