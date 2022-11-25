Как подогреть воду в аквариуме, если дома нет света (ЛАЙФХАКИ)

С неожиданной проблемой в дни блекаута столкнулись владельцы аквариума. Из-за того, что вода в «бассейне» подогревается с помощью электрической лампы владельцы подводных «жителей» не могут обогреть им «жилище». Как сделать воду для рыб теплее – разбирались журналисты dnepr.info.

Первое и самое простое, что можно сделать – это подвинуть аквариум ближе к батарее. Насколько близко – нужно определить на месте, методом проб и экспериментов. Но метод подойдет лишь тем, у кого в «бассейне» живет всего несколько рыб и его можно переносить.

Еще один метод – погрузить внешний фильтр в сосуд с теплой водой. Температура изменится плавно.

Третий вариант – сделать плавающую грелку. Для этого пригодится алюминиевая банка, из-под напитка или пива, аквариумный грунт, песок и свечка-таблетка. У банки обрезаем верх, насыпаем в нее песок, а на него ставим свечку. Опускаем конструкцию в воду и подпаливаем фитиль свечи. Такая грелка будет нагревать воду очень плавно, поэтому если аквариум большой – понадобится несколько конструкций.

А можно взять банку из-под консервов и установить в нее свечку. Плоское дно позволяет легко установить там «огонек».

Она несколько тяжелее алюминиевой тары, поэтому песок насыпать не нужно.

Отметим, ни в коем случае нельзя лить в аквариум горячую воду, поскольку это губительно скажется на рыбках.

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