Сковородка с кроликом и рыбаки у воды: как раньше выглядело популярное в Днепре кафе «Причал» (ФОТО)

Из-за того, что рядом была река, в кафе даже в жаркие летние дни было довольно свежо. Любопытно, что «Причал» расположился в месте, где всегда любили собираться рыбаки и считалось оно довольно «рыбным». Поэтому сидящие в кафе люди часто делили и так небольшое пространство с любителями удить рыбу. Непонятно, как шум от людских голосов не отпугивал подводных жителей, но рыбаки считали это место «удачным» и уходить категорически не хотели.
«В июле 1992 году отмечали тут сдачу сессии здесь. Накрыло очень сильным ливнем. Стояли и мокли под одним из этих зонтов, держась за него как за мачту», — делится воспоминанием в социальной сети Facebook житель Днепра Роман Бугайченко.
В народе кафе иногда стали называть «Грибочки» за схожий вид. Тут можно было попробовать мороженое, молочный коктейль, выпить пива не только на разлив, но и попробовать бутылочного, а также съесть вареных раков.
«В этом кафе работали нашли друзья и вино нам наливали в трехлитровые банки. Жаль, не помню многих имен и не знаю их дальнейшую судьбу», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Леонид Мозжухин.
Также подавали мясные блюда на сковородках – не только из курицы, но и кролика, а также тушеное мясо в томатном соке.
«Мы здесь классом отмечали свой последний звонок в 2000 году. Правда, вид у кафе был уже другой. Хотя все равно было приятно посетить то место, где мама в молодости мороженное ела», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Захар Макрушин.
Закрылось кафе в середине 2000-х.
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