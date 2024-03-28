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Косу на Победе в Днепре «съедает» река (ФОТО)

Сегодня 17:32
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Коса на Победе понемногу уходит под воду.

Новости Днепра про Косу на Победе в Днепре

Причина — весеннее половодье, которое началось на Днепре. Ранее река разливалась выше по течению – в Киевской, Черкасской и Полтавской областях, но теперь вода выходит из берегов и на Днепропетровщине.

Косу на Победе начал съедать Днепр. Под воду уже ушли остатки парохода, пишет Dnepr.info.

Новости Днепра про Косу на Победе в Днепре

Уровень воды поднялся настолько, что часть деревьев затопило.

Вдоль берега можно встретить рыбаков. Кстати, через несколько дней начинается нерест, из-за чего вводят запрет на вылов рыбы, поэтому это едва ли не последние дни, когда можно насладиться тихой охотой. Раньше мы писали о том, кому разрешат рыбачить во время этого периода.

Новости Днепра про Косу на Победе в Днепре

Река уже «съела» прибрежные территории и добралась до пешеходных дорожек.

Новости Днепра про Косу на Победе в Днепре

Новости Днепра про Косу на Победе в Днепре

Весеннее половодье происходит каждый год. Вода в Днепре поднимается на несколько метров в течение марта и апреля. В 2023 году наводнение было настолько мощным, что в Днепре и области затопляло набережную и дома.

Новости Днепра про Косу на Победе в Днепре

Новости Днепра про Косу на Победе в Днепре

Причал для каяков, расположенный вдоль косы, полностью оказался под водой.

Новости Днепра про Косу на Победе в Днепре

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