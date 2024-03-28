Косу на Победе в Днепре «съедает» река (ФОТО)

Причина — весеннее половодье, которое началось на Днепре. Ранее река разливалась выше по течению – в Киевской, Черкасской и Полтавской областях, но теперь вода выходит из берегов и на Днепропетровщине.
Косу на Победе начал съедать Днепр. Под воду уже ушли остатки парохода, пишет Dnepr.info.
Уровень воды поднялся настолько, что часть деревьев затопило.
Вдоль берега можно встретить рыбаков. Кстати, через несколько дней начинается нерест, из-за чего вводят запрет на вылов рыбы, поэтому это едва ли не последние дни, когда можно насладиться тихой охотой. Раньше мы писали о том, кому разрешат рыбачить во время этого периода.
Река уже «съела» прибрежные территории и добралась до пешеходных дорожек.
Весеннее половодье происходит каждый год. Вода в Днепре поднимается на несколько метров в течение марта и апреля. В 2023 году наводнение было настолько мощным, что в Днепре и области затопляло набережную и дома.
Причал для каяков, расположенный вдоль косы, полностью оказался под водой.
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