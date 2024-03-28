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Косу на Перемозі у Дніпрі “з’їдає” річка (ФОТО)

Сьогодні 17:32
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Коса на Перемозі потроху йде під воду.

Новости Днепра про Косу на Перемозі у Дніпрі

Причина – весняне водопілля, яке розпочалося на Дніпрі. Раніше річка розливалася вище за течією – у Київській, Черкаській та Полтавській областях, але тепер вода виходить з берегів і на Дніпропетровщині. 

Косу на Перемозі почав “з’їдати” Дніпро. Під воду вже пішли залишки пароплава, пише Dnepr.info.

Новости Днепра про Косу на Перемозі у Дніпрі

Рівень води піднявся настільки, що частину дерев затопило.

Вздовж берега ще можна зустріти рибалок. До речі, за кілька днів починається нерест, через що впроваджують заборону на вилов риби, тож це чи не останні дні, коли можна насолодитися тихим полюванням. Раніше ми писали про те, кому дозволять рибалити під час цього періоду.

Новости Днепра про Косу на Перемозі у Дніпрі

Річка вже “з’їла” прибережні території та добралася до пішохідних доріжок.

Новости Днепра про Косу на Перемозі у Дніпрі

Новости Днепра про Косу на Перемозі у Дніпрі

Весняне водопілля стається кожного року. Вода в Дніпрі підіймається на кілька метрів упродовж березня та квітня. У 2023 році повінь була настільки потужною, що в Дніпрі та області затоплювало набережну та будинки. 

Новости Днепра про Косу на Перемозі у Дніпрі

Новости Днепра про Косу на Перемозі у Дніпрі

Причал для каяків, що розташований вздовж коси, повністю опинився під водою.

Новости Днепра про Косу на Перемозі у Дніпрі

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