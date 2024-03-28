Косу на Перемозі у Дніпрі “з’їдає” річка (ФОТО)

Коса на Перемозі потроху йде під воду.

Причина – весняне водопілля, яке розпочалося на Дніпрі. Раніше річка розливалася вище за течією – у Київській, Черкаській та Полтавській областях, але тепер вода виходить з берегів і на Дніпропетровщині.

Косу на Перемозі почав “з’їдати” Дніпро. Під воду вже пішли залишки пароплава, пише Dnepr.info.

Рівень води піднявся настільки, що частину дерев затопило.

Вздовж берега ще можна зустріти рибалок. До речі, за кілька днів починається нерест, через що впроваджують заборону на вилов риби, тож це чи не останні дні, коли можна насолодитися тихим полюванням. Раніше ми писали про те, кому дозволять рибалити під час цього періоду.

Річка вже “з’їла” прибережні території та добралася до пішохідних доріжок.

Весняне водопілля стається кожного року. Вода в Дніпрі підіймається на кілька метрів упродовж березня та квітня. У 2023 році повінь була настільки потужною, що в Дніпрі та області затоплювало набережну та будинки.

Причал для каяків, що розташований вздовж коси, повністю опинився під водою.

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