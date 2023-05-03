У Дніпрі знову йдуть під воду коса на Перемозі та яхт-клуб Січ (ФОТО)

Велика вода з Дніпра знову затоплює косу та яхт-клуб на Перемозі.

Набережну знову затоплює. Зокрема, під воду потихеньку йдуть коса на Перемозі та яхт-клуб Січ. Про це повідомляє dnepr.info.

Зауважимо, що раніше в гідрометцентрі попереджували про другу хвилю весняного водопілля на Дніпропетровщині.

Критичного підтоплення поки немає, але рівень води потроху піднімається. Особливо помітно це біля будиночків у яхт-клубі.

Коса теж потроху йде під воду. Річка розлилася на берег.

Нагадаємо, у кінці квітня Дніпро почало топити через різке підвищення рівня води в річках. В обласному центрі затопило прибережні території, а саме Січеславську Набережну, вулицю Маршала Малиновського та з десяток приватних обійсть, які знаходилися близько до води.

На Перемозі та ж/м Сонячному по дорогам почали плавати качечки. Попередньо, загроза підтоплень триватиме ще декілька днів, але за прогнозами синоптиків, цього разу масштабного підтоплення не очікується.

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