Набережну знову затоплює. Зокрема, під воду потихеньку йдуть коса на Перемозі та яхт-клуб Січ. Про це повідомляє dnepr.info.
Зауважимо, що раніше в гідрометцентрі попереджували про другу хвилю весняного водопілля на Дніпропетровщині.
Критичного підтоплення поки немає, але рівень води потроху піднімається. Особливо помітно це біля будиночків у яхт-клубі.
Коса теж потроху йде під воду. Річка розлилася на берег.
Нагадаємо, у кінці квітня Дніпро почало топити через різке підвищення рівня води в річках. В обласному центрі затопило прибережні території, а саме Січеславську Набережну, вулицю Маршала Малиновського та з десяток приватних обійсть, які знаходилися близько до води.
На Перемозі та ж/м Сонячному по дорогам почали плавати качечки. Попередньо, загроза підтоплень триватиме ще декілька днів, але за прогнозами синоптиків, цього разу масштабного підтоплення не очікується.
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