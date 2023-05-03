У Дніпрі знову йдуть під воду коса на Перемозі та яхт-клуб Січ (ФОТО) - Днепр Инфо
У Дніпрі знову йдуть під воду коса на Перемозі та яхт-клуб Січ (ФОТО)
просмотров
Сегодня 14:53

Велика вода з Дніпра знову затоплює косу та яхт-клуб на Перемозі.

Новости Днепра про У Дніпрі знову йдуть під воду коса на Перемозі та яхт-клуб Січ (ФОТО)

Набережну знову затоплює. Зокрема, під воду потихеньку йдуть коса на Перемозі та яхт-клуб Січ. Про це повідомляє dnepr.info.

Зауважимо, що раніше в гідрометцентрі попереджували про другу хвилю весняного водопілля на Дніпропетровщині. 

Критичного підтоплення поки немає, але рівень води потроху піднімається. Особливо помітно це біля будиночків у яхт-клубі. 

Новости Днепра про У Дніпрі знову йдуть під воду коса на Перемозі та яхт-клуб Січ (ФОТО)

Коса теж потроху йде під воду. Річка розлилася на берег. 

Новости Днепра про У Дніпрі знову йдуть під воду коса на Перемозі та яхт-клуб Січ (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі знову йдуть під воду коса на Перемозі та яхт-клуб Січ (ФОТО)

Нагадаємо, у кінці квітня Дніпро почало топити через різке підвищення рівня води в річках. В обласному центрі затопило прибережні території, а саме Січеславську Набережну, вулицю Маршала Малиновського та з десяток приватних обійсть, які знаходилися близько до води. 

На Перемозі та ж/м Сонячному по дорогам почали плавати качечки. Попередньо, загроза підтоплень триватиме ще декілька днів, але за прогнозами синоптиків, цього разу масштабного підтоплення не очікується. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі знову йдуть під воду коса на Перемозі та яхт-клуб Січ (ФОТО)Українська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    В одному із магазинів у ТРЦ “Мост-сіті” на відвідувачів посипалася штукатурка (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:37
    В одному із магазинів у ТРЦ “Мост-сіті” на відвідувачів посипалася штукатурка (ВІДЕО)

    Інцидент стався у магазині "Варус", що знаходиться на цокольному поверсі…

    Поліціянти показали, як рятували чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту в Дніпрі (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 13:57
    Поліціянти показали, як рятували чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту в Дніпрі (ВІДЕО)

    У Дніпрі врятували чоловіка, який стрибнув з Амурського мосту.

    Стало відомо, чому мешканці Дніпровського району чули вибух 3 травня
    Новини Дніпра
    Сегодня 13:26
    Стало відомо, чому мешканці Дніпровського району чули вибух 3 травня

    У Дніпровському районі чули вибух.

    Вимагали 35 тис. доларів у місцевого мешканця: у Дніпрі затримали злочинну групу
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:59
    Вимагали 35 тис. доларів у місцевого мешканця: у Дніпрі затримали злочинну групу

    У Дніпрі злочинна група вимагала у місцевого жителя 35 тис.…