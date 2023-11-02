Какие льготы имеют дети военных в Днепре: перечень

В Законе Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей» перечисляется, какие льготы имеют дети военных и участников боевых действий, а также другие члены семьи защитников Украины.

Журналисты dnepr.info разобрались, какие льготы на кого распространяются.

Льготы для детей

Если военный попал в плен, был уволен из рядов ВСУ или признан безвестно пропавшим совершеннолетние дети проживающие при этом в одном доме с военным могут получать денежное пособие. Несовершеннолетние дети и жены или мужья военнослужащих при этих же условиях имеют право на санаторно-курортное лечение. Детям военных в первоочередном порядке предоставляют места в государственных школах по месту жительства и возможность отдохнуть в детском лагере.

Также несовершеннолетние дети имеют право на получение пенсии, если их отец погиб на фронте.

При поступлении в вуз ребенок военного может обучаться за государственный счет и имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитии. В школе они могут получать бесплатное питание.

Льготы для родственников

Если военнослужащий погиб на фронте от действий врага, попал в плен, провал безвести то члены его семьи имуют преимущественное право при принятии на работу и на оставление в должности при сокращении штата. Также члены семьи защитника или защитницы могут претендовать на первоочередное направление для профессиональной подготовки, повышение квалификации и переподготовки с выплатой на период обучения средней зарплаты.

При потере трудоспособности предприятие выплачивает такому сотруднику больничный в размере 100% среднемесячной зарплаты вне зависимости от страхового стажа.

В каких случаях льготы не получить

Если военнослужащий погиб во время прохождения службы в резерве в результате совершенного им уголовного или административного нарушения, или если его гибель произошла в результате совершения им действий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, являлась следствием умышленного телесного повреждения со стороны самого военного, то на его семью перечисленные льготы не распространяются.

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