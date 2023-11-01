Как в Днепре выглядят столетние дома уже не существующего района Каменья (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, что осталось от старого района Каменья, который появился в городе в 1830-х годах и фактически прекратил свое существование в начале этого века.
Район Каменья был одним из самых старых районов города. Заселяться он начал в XIX веке, когда город стал строиться. Находился он там, где сегодня расположена улица Литейная и доходил до парка Шевченко. Свое название район скорее всего получил из-за обилия камней у реки. Заселялся он хаотично, каждый выбирал себе участок кто где хотел. Начался с одной улицы на берегу реки он разросся до нескольких.
Район был густонаселенным. После войны в небольших домиках ютились сразу несколько семей – каждой выдавали по комнате. Позже людям стали давать квартиры, а сам район – потихоньку реконструировать.
Впервые сносить дома тут начали при строительстве набережной. И перестройка района продолжается до сих пор. На месте маленьких одно и двухэтажных домов стоит смотровая площадка парка, несколько новых ЖК.
Последнюю «екатерининку», выходящую на набережную тут снесли в 2007 году. Но сегодня в глубине улиц еще можно отыскать несколько домов, которые входили в район «Каменья».
Выглядят они ветхими и полузаброшенными.
старые фото: В. Грабовский, В. Старостин, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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