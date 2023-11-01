Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно чтобы сдать анализы бесплатно и какие именно исследования можно сделать.
Первое, что нужно пациенту – обратиться к своему семейному врачу. Именно он дает направление на анализы. Где делать анализы – каждый пациент может выбрать сам, главное, чтобы выбранное учреждение имело договор с НСЗУ на амбулаторную помощь.
Бесплатно можно сделать общий анализ крови – с лейкоцитарной формулой, биохимический, клинический и глюкозу, сделать морфологическое исследование клеток крови, измерить триптазы крови, узнать группу и резус – фактор, липидный профиль, ревматологические и острофазовые показатели, гликозилированный гемоглобин, коагуляционный гемостаз и узнать холестерин. Также можно провести общий анализ мочи и проверить ее на 17-КС, проверить кал на скрытую кровь и гельминты, сделать лабораторное исследование на наличие или недостаток в организме ряда витаминов – А, В6, В9, В12, Д, Е.
Бесплатно можно провести исследование спинномозговой жидкости, проверить онкологические маркеры, сделать молекулярно-генетические исследования для диагностики гепатита В, С, туберкулеза, новообразований и т.д. Также провести ряд бактериологических исследований, в частности на бакпосевы и т.д. и иммунологических исследований для выявления инфекционных и неинфекционных заболеваний. Украинцы могут бесплатно пройти лабораторные исследования на цитологию, гистологию и сдать ряд гормональных анализов, таких как Т3, Т4, инсулины и т.п.
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