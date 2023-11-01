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Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно

Сегодня 17:46
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В Украине ряд анализов можно сделать бесплатно. Такие лабораторные исследования предусмотрены пакетами Программы медицинских гарантий, согласно которым Национальная служба здоровья Украины выплачивает больницам средства за предоставленные услуги.

Новости Днепра про Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно чтобы сдать анализы бесплатно и какие именно исследования можно сделать.

Что для этого нужно

Первое, что нужно пациенту – обратиться к своему семейному врачу. Именно он дает направление на анализы. Где делать анализы – каждый пациент может выбрать сам, главное, чтобы выбранное учреждение имело договор с НСЗУ на амбулаторную помощь.

Какие анализы бесплатные

Бесплатно можно сделать общий анализ крови – с лейкоцитарной формулой, биохимический, клинический и глюкозу, сделать морфологическое исследование клеток крови, измерить триптазы крови, узнать группу и резус – фактор, липидный профиль, ревматологические и острофазовые показатели, гликозилированный гемоглобин, коагуляционный гемостаз и узнать холестерин. Также можно провести общий анализ мочи и проверить ее на 17-КС, проверить кал на скрытую кровь и гельминты, сделать лабораторное исследование на наличие или недостаток в организме ряда витаминов – А, В6, В9, В12, Д, Е.

Бесплатно можно провести исследование спинномозговой жидкости, проверить онкологические маркеры, сделать молекулярно-генетические исследования для диагностики гепатита В, С, туберкулеза, новообразований и т.д. Также провести ряд бактериологических исследований, в частности на бакпосевы и т.д. и иммунологических исследований для выявления инфекционных и неинфекционных заболеваний. Украинцы могут бесплатно пройти лабораторные исследования на цитологию, гистологию и сдать ряд гормональных анализов, таких как Т3, Т4, инсулины и т.п.

 

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