Загадочная история дома со львами в центре Днепра: масонские обряды и комната с подземным ходом (ФОТО)

В Днепре сохранилось не так много старинных домов, построенных более 100 лет назад. Еще меньше тех зданий, что выполнены в «екатеринославском кирпичном стиле» и при этом их фасад украшают львиные головы. Одно из таких зданий находится на улице Литейной.

Журналисты dnepr.info узнали, как этот дом выглядит сегодня.

В Екатеринославе производился пластичный кирпич, который можно было резать и при этом он не крошился. Его использовали не только для строительства домов, но и для украшения фасадов зданий. Домов, где при этом на фасаде сохранились львы осталось не более десятка.

Более 150 лет назад Литейная улица считалась промышленной зоной города, тут находились заводы, склады и пристани. Но уже в 1890-х годах улица стала застраиваться жилыми домами. Один из таких – в три этажа строился как доходный дом. На первом размещались магазины и лавки, на втором и третьем – жили люди. Спустя несколько десятков лет ничего не изменилось. На первом этаже этого здания все так же находятся магазины.

С начала строительства этот дом окружали легенды. Местные жители считали, что строительство здания спонсировали масоны. Поговаривали, что под домом есть потайная комната, где собирались масоны на свои встречи, проводили обряды. Эта комната находится в подвале, а с нее можно попасть в подземные ходы и никем не замеченным дойти по нему в центр города. По другой версии – масоны прятали там свои сокровища.

Правда это или нет – неизвестно, но никаких подземных ходов тут никто не нашел. Как и тайной комнаты в подвале.

О том, что дом может принадлежать масонам говорили поскольку на его фасаде изображено несколько львиных голов, а льва издавна считали символом масонства. Также внимательные граждане отыскали на фасаде знак Всевидящего ока в треугольнике, хотя другие считают, что это женская голова. Кому принадлежал дом – точно неизвестно. Также не сохранилось информации и о том, какие квартиры тут сдавали внаем, кто тут жил и какие были условия. Вполне возможно, что масоны хранили в тайной комнате свой клад, но возможно это просто очередная городская легенда.

Сегодня в доме живут люди и сдаются комнаты под офисы.

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