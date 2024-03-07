Как заполнить электронную трудовую и узнать, платит ли работодатель ЕСВ: инструкция 2024

В Украине уже несколько лет наравне с обычной бумажной трудовой книгой в ходу и цифровая трудовая книжка. Они не исключают друг друга, и работник одновременно может использовать и традиционную книжку, и цифровую ее версию. Также, помимо этого каждый сотрудник может увидеть сколько страховых отчислений за него делает работодатель ежемесячно.

Журналисты dnepr.info узнали, где можно увидеть свою электронную трудовую книжку и как узнать, платит ли работодатель страховые взносы за сотрудника.

Где посмотреть электронную трудовую книжку

Посмотреть свою трудовую книжку можно на портале ПФУ. Сведения о трудовой деятельности в нее может внести как работодатель, так и сам владелец документа. Для этого необходимо отсканировать страницы бумажной книжки и загрузить их через личный кабинет.

Копии должны быть цветными, сделаны в хронологическом порядке. Также вместо трудовой подойдут другие документы, подтверждающие страховой стаж.

Какие документы можно приложить к трудовой

К цифровой трудовой можно добавить документы, которые влияют на расчет стажа. Для тех, кто получил диплом о высшем образовании до 1 января 2004 года – его копии, для женщин это может быть свидетельство о рождении ребенка, для мужчин – военный билет.

Как узнать платились ли страховые взносы

Узнать, платил ли работодатель страховые взносы за сотрудника самому сотруднику можно двумя способами. Первый – на портале ПФУ или в мобильном приложении «Пенсионный фонд». Для этого необходимо войти в личный кабинет с помощью электронной цифровой подписи, «Дія.Підпис» или BankID, а затем в личном кабинете необходимо выбрать вкладку «Мій страховий стаж».

Там можно увидеть сведения о страховом стаже в период с 1 января 2004 года. На вкладке «Моя заробітна плата» можно увидеть не только суммы зарплаты, с которой делались отчисления ЕСВ.

Также в приложении «Дія» можно заказати справку ОК-5 или ОК-7, где будут видны страховые отчисления за каждый месяц работы. Таким образом можно узнать, платил ли работодатель ЕСВ за сотрудника и в каком размере.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: