Как выглядел центральный проспект Днепра без Монумента Славы: огромная смотровая площадка и огороды (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядела часть центрального проспекта, когда на ней еще не было огромного памятника.
В этом году исполнилось 55 лет как в Днепре установили Монумент Вечной Славы. Возвести памятник задумали сразу после окончания Второй мировой войны, но реализовать идею смогли только в 1967 году. Сначала планировалось, что памятник установят возле главного городского рынка, потом решили перенести его на одну из самых высоких точек Днепра – туда, где сегодня развевается украинский флаг, но потом снова передумали и решили «спустить» памятник ближе к воде, туда, где он сегодня находится. Площадь вокруг Монумента стала одной из лучших смотровых площадок в городе. Общая высота памятник Славы – 29,5 метров.
Во время строительства памятника на месте жилмассива Победа стояли небольшие частные дома и было много деревьев. Непосредственно место, где установили сам Монумент служило огородом для жителей близлежащих дворов.
С момента открытия памятник стали изображать на открытках, гравюрах, календарях, в путеводителях, а среди молодоженов считалось традицией приехать к монументу и сделать несколько фото. Он считался одним из символов города.
фото: Ю. Савенков, В. Васильченко, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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