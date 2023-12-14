Як виглядав центральний проспект Дніпра без Монументу Слави: величезний оглядовий майданчик і городи (ФОТО)

Монумент Вічної Слави у Дніпрі можна вважати не лише пам'ятником, а й величезним оглядовим майданчиком, з якого відкривається чудовий краєвид на місто. Облаштовувати цю частину міста розпочали наприкінці 1960-х років. Насамперед – встановили пам'ятник, а потім – почали будувати житлові масиви.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала частина центрального проспекту, коли на ній ще не було величезного монументу.

Цього року виповнилося 55 років, як у Дніпрі встановили Монумент Вічної Слави. Звести пам’ятник задумали одразу після закінчення Другої світової війни, але реалізувати ідею змогли лише 1967 року. Спочатку планувалося, що пам’ятник встановлять біля головного міського ринку, потім вирішили перенести його на одну з найвищих точок Дніпра – туди, де сьогодні майорить український прапор, але потім знову передумали та вирішили «спустити» пам’ятник ближче до води, туди, де він сьогодні знаходиться. Площа навколо Монумента стала одним із найкращих оглядових майданчиків у місті. Загальна висота пам’ятника Слави – 29,5 метра.

Під час будівництва пам’ятника на місці житлового масиву Перемога стояли невеликі приватні будинки та було багато дерев. Безпосередньо місце, де встановили сам Монумент, служило городом для мешканців прилеглих дворів.

З моменту відкриття пам’ятник стали зображати на листівках, гравюрах, календарях, у путівниках, а серед молодят вважалося традицією приїхати до монумента та зробити кілька фото. Він вважався одним із символів міста.

фото: Ю. Савенков, В. Васильченко, гурт «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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