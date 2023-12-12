ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

До нового года осталось чуть менее трех недель, но на улицах и в заведениях Днепра уже можно увидеть главный символ праздника – украшенные елки. Каждая из них – оригинальная. В этом году елки также появятся в нескольких парках города.

Журналисты dnepr.info прошлись по городу и собрали ТОП-10 самых необычных елок, возле которых можно сфотографироваться или сделать селфи.

Традиционно для города, одними из первых елки появились возле нескольких ТЦ, а в самих магазинах – обустроили специальную фотозону.

Елка с аркой

Вот так выглядит елка возле ТЦ «Дафи». До полномасштабного вторжения возле этого торгового центра размещалось аналогичное новогоднее дерево.

На Екатеринославском бульваре

Елка на Екатеринославском бульваре оформлена в виде конуса в котором лежат шары разной формы и цвета. Аналогичная елка уже стояла на этом месте в декабре 2021 года.

Пряничные человечки

Возле «Мост-сити» на своем уже традиционном месте находился искусственная елка, украшенная бантами, пряничными человечками и игрушками лошадками-качалками. В вечернее время на ней зажигается иллюминация.

Фотозона в шарах

В самом торговом центре также есть небольшая фотозона с елками. Внешне они напоминают маленькие копии той елки, что стоит на Екатеринославском бульваре – небольшие конусы с шарами внутри. Вся фотозона выполнена в золотистых и красных цветах, так как они считаются символами года Дракона.

Десятки Санта-Клаусов

В ТЦ «Эпицентр» в зоне продажи елочных украшений, декоративных новогодних статуэток и пластиковых елок установлено большое новогоднее дерево, обильно декорированное игрушками, гирляндами и вокруг которого столпились десятки Святых Николаев и Санта-Клаусов всех размеров.

Елка в парке

В парке Шевченко установили искусственную елку. Она украшена несколькими десятками шаров и светящимися гирляндами. Несколько аналогичных новогодних деревьев должны появится в различных зеленых зонах города, парке Зеленый Гай, сквере Усачева.

Цветные иголки

Необычная елка в фиолетово-белых тонах появилась в заведении Lila Cake, что находится на центральном проспекте Днепра. Иголки елки белого цвета и внешне больше напоминают густую мастику или глазурь на торте, а украшена она фиолетовыми шарами разных оттенков.

Необычный олень

Композицию из нескольких новогодних деревьев и оленя из лозы можно увидеть возле еще одной кондитерской-кофейни в Днепре – DoubleDecker Cake&Coffee. Тут стоят настоящие новогодние деревья в горшках и практически без украшений.

Бутылочная елка

Новогоднюю елку из бутылок вина и другого алкоголя можно увидеть на улице Мономаха, у ресторана Casta. Высотой «дерево» почти два метра, выглядит очень необычно. При его создании использовались пустые бутылки.

Новогоднее дерево

Магазин «Рошен» на Короленко теперь украшает не елка, но новогоднее дерево из ярких лампочек в «обрамлении» золотой мишуры. Выглядит дерево не традиционно, но почему бы главному дереву зимних праздников не быть таким нестандартным.

фото: И. Спиридоненкова, okhotnyk, lilia_dolgoli, your_malena

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