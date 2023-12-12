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  • ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

Сегодня 14:27
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До нового года осталось чуть менее трех недель, но на улицах и в заведениях Днепра уже можно увидеть главный символ праздника – украшенные елки. Каждая из них – оригинальная. В этом году елки также появятся в нескольких парках города.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

Журналисты dnepr.info прошлись по городу и собрали ТОП-10 самых необычных елок, возле которых можно сфотографироваться или сделать селфи.

Традиционно для города, одними из первых елки появились возле нескольких ТЦ, а в самих магазинах – обустроили специальную фотозону.

Елка с аркой

Вот так выглядит елка возле ТЦ «Дафи». До полномасштабного вторжения возле этого торгового центра размещалось аналогичное новогоднее дерево.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

На Екатеринославском бульваре

Елка на Екатеринославском бульваре оформлена в виде конуса в котором лежат шары разной формы и цвета. Аналогичная елка уже стояла на этом месте в декабре 2021 года.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

Пряничные человечки

Возле «Мост-сити» на своем уже традиционном месте находился искусственная елка, украшенная бантами, пряничными человечками и игрушками лошадками-качалками. В вечернее время на ней зажигается иллюминация.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

Фотозона в шарах

В самом торговом центре также есть небольшая фотозона с елками. Внешне они напоминают маленькие копии той елки, что стоит на Екатеринославском бульваре – небольшие конусы с шарами внутри. Вся фотозона выполнена в золотистых и красных цветах, так как они считаются символами года Дракона.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

Десятки Санта-Клаусов

В ТЦ «Эпицентр» в зоне продажи елочных украшений, декоративных новогодних статуэток и пластиковых елок установлено большое новогоднее дерево, обильно декорированное игрушками, гирляндами и вокруг которого столпились десятки Святых Николаев и Санта-Клаусов всех размеров.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

Елка в парке

В парке Шевченко установили искусственную елку. Она украшена несколькими десятками шаров и светящимися гирляндами. Несколько аналогичных новогодних деревьев должны появится в различных зеленых зонах города, парке Зеленый Гай, сквере Усачева.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

Цветные иголки

Необычная елка в фиолетово-белых тонах появилась в заведении Lila Cake, что находится на центральном проспекте Днепра. Иголки елки белого цвета и внешне больше напоминают густую мастику или глазурь на торте, а украшена она фиолетовыми шарами разных оттенков.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

Необычный олень

Композицию из нескольких новогодних деревьев и оленя из лозы можно увидеть возле еще одной кондитерской-кофейни в Днепре – DoubleDecker Cake&Coffee. Тут стоят настоящие новогодние деревья в горшках и практически без украшений.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

Бутылочная елка

Новогоднюю елку из бутылок вина и другого алкоголя можно увидеть на улице Мономаха, у ресторана Casta. Высотой «дерево» почти два метра, выглядит очень необычно. При его создании использовались пустые бутылки.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

Новогоднее дерево

Магазин «Рошен» на Короленко теперь украшает не елка, но новогоднее дерево из ярких лампочек в «обрамлении» золотой мишуры. Выглядит дерево не традиционно, но почему бы главному дереву зимних праздников не быть таким нестандартным.

Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)

фото: И. Спиридоненкова, okhotnyk, lilia_dolgoli, your_malena

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Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-10 необычных елок в Днепре: из шаров и бутылок и с пряничными человечками (ФОТО)Русский

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