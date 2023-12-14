Сколько в Днепре стоят квартиры в полуподвальных помещениях и как они выглядят (ФОТО)

Но вместе с тем, жилье в такой квартире сопряжено с рядом неудобств, и первое из которых – вид из окна. Под окнами будет постоянно кто-то ходить, а многие – и заглядывать, поэтому их всегда придется держать зашторенными. Для тех, кого это не смущает, журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-7 квартир на продажу на цокольном этаже в Днепре.
За 973 тыс грн в Днепре можно купить однокомнатную квартиру на цокольном этаже 2-х этажного дома. Общая площадь квартиры – 29 кв м. Находится жилье в районе проспекта Ивана Мазепы. Окна выходят на красную линию.
За 1,1 млн грн можно купить трехкомнатную квартиру на проспекте Гагарина в Днепре. Находится она в пятиэтажном доме. В объявлении сказано, что несмотря на цокольный этаж, квартира теплая и сухая, в ней нет сырости, а одно из окон выходит на красную линию.
Общая площадь квартиры 52 кв м. Состояние жилое, на окнах – решетки.
За 1,6 млн грн в Днепре можно купить двухкомнатную квартиру на цокольном этаже дома, расположенного в начале проспекта Яворницкого. Квартира в жилом состоянии. Общая площадь 46 кв м, Этаж хоть и цокольный, но цоколь высокий.
Автор объявления утверждает, что в квартире не сыро, не холодно, двор, где находится дом закрытый. Есть место для парковки авто.
Столько же просят за двухкомнатную квартиру, расположенную в районе улицы Рабочей. Общая площадь жилья – 48 кв м. Состояние – жилое. Отопление – индивидуальное, газовое. Жилье находится в пятиэтажном доме. Новому хозяину остается бытовая техника. Двор закрыт и охраняется, всюду стоят камеры.
Также 1,6 млн грн обойдется трехкомнатная квартира на улице Святослава Хороброго. Общая площадь помещение 61,5 кв м, планировка раздельная. В квартире сделан ремонт, есть автономное отопление и полы с подогревом.
Продается с мебелью и техникой. На окнах стоят решетки. Территория двора – закрыта.
За 2 млн грн в Днепре можно купить двухкомнатную квартиру у парка Шевченко. Находится жилье в пятиэтажной «сталинке», хоть и цокольный этаж, но находится он высоко. Общая площадь 47 кв м, на окнах стоят решетки, проведено централизованное отопление, установлен газовый котел.
Автор объявления утверждает, что дом находится в тихом районе, а подъезд – чистый.
Также за 2 млн грн можно купить двухкомнатную квартиру, расположенную в доме-«сталинке» неподалеку от стадиона «Днепр-Арена». Общая площадь квартиры 66,9 кв м, есть две большие комнаты, кухня-столовая и санузел. В квартире есть газовая колонка, кондиционеры.
Жилье, как утверждает продавец, сухое и теплое. Дом находится в закрытом и охраняемом дворе.
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