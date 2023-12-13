Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как самостоятельно проверить застройщика в реестрах при покупке жилья в Днепре: инструкция

Как самостоятельно проверить застройщика в реестрах при покупке жилья в Днепре: инструкция

Сегодня 12:35
просмотров

В Днепре несмотря на полномасштабную войну активно строятся новые жилые дома. Часть застройщиков готовы продавать еще строящиеся квадратные метры по более низким ценам по сравнению с уже возведенными и введенными в эксплуатацию домами. Простыми словами, застройщик привлекает покупателя к покупке еще не построенной квартиры. Для многих это рискованный шаг, но рискнув – можно реально сэкономить на стоимости жилья.

Новости Днепра про Как самостоятельно проверить застройщика в реестрах при покупке жилья в Днепре: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, как самостоятельно можно проверить застройщика и таким образом избежать многих проблем.

Проверяют застройщиков в различных реестрах и один из самых первых, где это нужно сделать – это Единый государственный реестр юридических и физических лиц-предпринимателей  и узнать все данные о компании  на портале Opendatabot. Для получения полной информации необходимо оплатить услуги. Пользоваться порталами просто – нужно просто ввести полное название компании застройщика. Узнав имена руководства компании-застройщика на этих же сайтах можно узнать о них более детальную информацию как о бизнесменах. Для этого нужно ввести их полное имя в поисковую строку на портале.

Изучая информацию о застройщике необходимо обратить внимание на дату регистрации компании – чем она дольше на рынке –тем надежнее, имеет ли учреждение разрешение на строительство жилых зданий и каков размер уставного капитала – чем он выше – тем лучше для потенциального покупателя.

Еще больше информации можно узнать на сайте Судебной власти Украины. Тут можно проверить были ли у застройщика судебные разбирательства. Проверить фирму можно и в Едином реестре должников. Это позволит узнать о том, были или есть у застройщика задолженности по платежам или возможным судебным решениям.

Также советуем проверить информацию о застройщике и в Автоматизированной системе исполнительного производства. Тут можно узнать о том было ли в отношении компании открыто исполнительное производство. Это поможет узнать, привлекались ли службы к взысканию долгов с застройщика по судебным решениям.

Поможет в проверке застройщика и «сарафанное» радио – не лишним будет почитать отзывы о домах, возведенных компанией на сайтах, где продают жилье. Поискать отзывы в интернете – тут можно узнать то, о чем не расскажут официальные источники, например, насколько хорошо в уже сданных в эксплуатацию домах работает канализация, есть ли проблемы с электричеством, насколько ровные стены были при ремонте и т.п.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как самостоятельно проверить застройщика в реестрах при покупке жилья в Днепре: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как самостоятельно проверить застройщика в реестрах при покупке жилья в Днепре: инструкцияРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре иногда нет воды: какая причина и когда ее вернут
Новости Днепра
Сегодня 11:48
В Днепре иногда нет воды: какая причина и когда ее вернут

В Днепре на некоторых улицах снижено давление воды.

В Днепре после суток без связи «Киевстар» собрались очереди в магазинах мобильных операторов
Новости Днепра
Сегодня 11:17
В Днепре после суток без связи «Киевстар» собрались очереди в магазинах мобильных операторов

После суток без связи в магазинах мобильных операторов скопились очереди.

Есть подозрение на новые случаи: что с заболеваемостью гепатитом А на Днепропетровщине
Новости Днепра
Сегодня 10:34
Есть подозрение на новые случаи: что с заболеваемостью гепатитом А на Днепропетровщине

С 1 по 7 декабря в Днепропетровской области зафиксировали шесть…

Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов
Новости Днепра
Сегодня 07:00
Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов

Подготовьтесь!

Последние новости

Стало известно, когда «Киевстар» планирует начать запуск мобильной связи и интернета
Стало известно, когда «Киевстар» планирует начать запуск мобильной связи и интернета

Во вторник, 12 декабря, "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Сегодня 12:00
6
просмотров
В Днепре иногда нет воды: какая причина и когда ее вернут
В Днепре иногда нет воды: какая причина и когда ее вернут

В Днепре на некоторых улицах снижено давление воды.

Сегодня 11:48
4
просмотров
В Днепре после суток без связи «Киевстар» собрались очереди в магазинах мобильных операторов
В Днепре после суток без связи «Киевстар» собрались очереди в магазинах мобильных операторов

После суток без связи в магазинах мобильных операторов скопились очереди.

Сегодня 11:17
5
просмотров
Есть подозрение на новые случаи: что с заболеваемостью гепатитом А на Днепропетровщине
Есть подозрение на новые случаи: что с заболеваемостью гепатитом А на Днепропетровщине

С 1 по 7 декабря в Днепропетровской области зафиксировали шесть случаев подозрения на гепатит A

Сегодня 10:34
4
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала
На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала

Нужна ваша помощь!

Сегодня 10:10
6
просмотров
Масштабная кибератака на «Киевстар»: какую версию рассматривает Служба безопасности Украины
Масштабная кибератака на «Киевстар»: какую версию рассматривает Служба безопасности Украины

Во вторник, 12 декабря, "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Сегодня 08:57
4
просмотров
Россияне атаковали Киев 10 баллистическими ракетами: есть разрушения и пострадавшие
Россияне атаковали Киев 10 баллистическими ракетами: есть разрушения и пострадавшие

Сегодня ночью в 3:00 враг нанес ракетный удар по столице.

Сегодня 07:55
6
просмотров
Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов
Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов

Подготовьтесь!

Сегодня 07:00
5
просмотров
Погода на 13 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков
Погода на 13 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров
За эту одну гривну готовы отдать 5 тысяч: как выглядят ценные монеты
За эту одну гривну готовы отдать 5 тысяч: как выглядят ценные монеты

За некоторые редкие монеты номиналом 1 гривна могут заплатить в 5 тысяч раз больше.

Вчера 21:58
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх