Как самостоятельно проверить застройщика в реестрах при покупке жилья в Днепре: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, как самостоятельно можно проверить застройщика и таким образом избежать многих проблем.
Проверяют застройщиков в различных реестрах и один из самых первых, где это нужно сделать – это Единый государственный реестр юридических и физических лиц-предпринимателей и узнать все данные о компании на портале Opendatabot. Для получения полной информации необходимо оплатить услуги. Пользоваться порталами просто – нужно просто ввести полное название компании застройщика. Узнав имена руководства компании-застройщика на этих же сайтах можно узнать о них более детальную информацию как о бизнесменах. Для этого нужно ввести их полное имя в поисковую строку на портале.
Изучая информацию о застройщике необходимо обратить внимание на дату регистрации компании – чем она дольше на рынке –тем надежнее, имеет ли учреждение разрешение на строительство жилых зданий и каков размер уставного капитала – чем он выше – тем лучше для потенциального покупателя.
Еще больше информации можно узнать на сайте Судебной власти Украины. Тут можно проверить были ли у застройщика судебные разбирательства. Проверить фирму можно и в Едином реестре должников. Это позволит узнать о том, были или есть у застройщика задолженности по платежам или возможным судебным решениям.
Также советуем проверить информацию о застройщике и в Автоматизированной системе исполнительного производства. Тут можно узнать о том было ли в отношении компании открыто исполнительное производство. Это поможет узнать, привлекались ли службы к взысканию долгов с застройщика по судебным решениям.
Поможет в проверке застройщика и «сарафанное» радио – не лишним будет почитать отзывы о домах, возведенных компанией на сайтах, где продают жилье. Поискать отзывы в интернете – тут можно узнать то, о чем не расскажут официальные источники, например, насколько хорошо в уже сданных в эксплуатацию домах работает канализация, есть ли проблемы с электричеством, насколько ровные стены были при ремонте и т.п.
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