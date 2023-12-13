Как самостоятельно проверить застройщика в реестрах при покупке жилья в Днепре: инструкция

В Днепре несмотря на полномасштабную войну активно строятся новые жилые дома. Часть застройщиков готовы продавать еще строящиеся квадратные метры по более низким ценам по сравнению с уже возведенными и введенными в эксплуатацию домами. Простыми словами, застройщик привлекает покупателя к покупке еще не построенной квартиры. Для многих это рискованный шаг, но рискнув – можно реально сэкономить на стоимости жилья.

Журналисты dnepr.info узнали, как самостоятельно можно проверить застройщика и таким образом избежать многих проблем.

Проверяют застройщиков в различных реестрах и один из самых первых, где это нужно сделать – это Единый государственный реестр юридических и физических лиц-предпринимателей и узнать все данные о компании на портале Opendatabot. Для получения полной информации необходимо оплатить услуги. Пользоваться порталами просто – нужно просто ввести полное название компании застройщика. Узнав имена руководства компании-застройщика на этих же сайтах можно узнать о них более детальную информацию как о бизнесменах. Для этого нужно ввести их полное имя в поисковую строку на портале.

Изучая информацию о застройщике необходимо обратить внимание на дату регистрации компании – чем она дольше на рынке –тем надежнее, имеет ли учреждение разрешение на строительство жилых зданий и каков размер уставного капитала – чем он выше – тем лучше для потенциального покупателя.

Еще больше информации можно узнать на сайте Судебной власти Украины. Тут можно проверить были ли у застройщика судебные разбирательства. Проверить фирму можно и в Едином реестре должников. Это позволит узнать о том, были или есть у застройщика задолженности по платежам или возможным судебным решениям.

Также советуем проверить информацию о застройщике и в Автоматизированной системе исполнительного производства. Тут можно узнать о том было ли в отношении компании открыто исполнительное производство. Это поможет узнать, привлекались ли службы к взысканию долгов с застройщика по судебным решениям.

Поможет в проверке застройщика и «сарафанное» радио – не лишним будет почитать отзывы о домах, возведенных компанией на сайтах, где продают жилье. Поискать отзывы в интернете – тут можно узнать то, о чем не расскажут официальные источники, например, насколько хорошо в уже сданных в эксплуатацию домах работает канализация, есть ли проблемы с электричеством, насколько ровные стены были при ремонте и т.п.

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