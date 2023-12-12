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Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра

Сегодня 17:18
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В этом году в Днепре отметить Новый год можно не только в ресторане, но и за городом, на турбазе. Большинство из них в новогодних программах обещают небольшую шоу-программу и новогодний стол. Цены на аренду номеров в загородных гостиницах ничем не уступают стоимости зимнего отдыха в Карпатах.

Журналисты dnepr.info узнали во сколько обойдется отдохнуть в новогоднюю ночь на турбазе в пригороде Днепра или области.

Не все турбазы в зимнее время года готовы работать. Только часть из  гостиниц области функционирует и в теплую и в холодную пору. Чаще всего это те, где на территории есть не только доступ к песчаному берегу, а и бассейн, спа-центр, на территории есть всевозможные развлечения – от ресторанов до прогуливающихся домашних животных.

Клуб-отель «Mustang» находится в Обуховке и предлагает отметить новогодние праздники за 7 тыс грн с человека. За эти деньги в отеле можно провести 2 дня. Заселение происходит 31 декабря – выселение – 2 января. Обещают новогодний банкет и шоу –программу с призами, праздничную дискотеку, а для детей – отдельное детское новогоднее меню.

Новости Днепра про Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра

В каждом номере есть кондиционер, телевизор, ванная. На территории гостиницы есть живой уголок, конно-спортивный клуб.

Новости Днепра про Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра

Парк-отель «Золотой пляж» находится в Орловщине. Минимальная сумма за номер, которую тут просят – 9,5 тыс грн за новогодние праздники. За эти деньги клиент получит номер люкс. Улучшенный люкс обойдется 14 тыс грн, двухкомнатный – 19 тыс грн. В стоимость включен праздничный вечер, живая музыка и утренний завтрак. В номере смогут разместиться два человека. Есть стол, стул, ванная комната, балкон.

Новости Днепра про Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра

На территории комплекса есть возможность гулять по дубовому лесу, побродить по пляжу, посмотреть живой уголок. Есть также ресторан и спа-комплекс, спортивная площадка.

Новости Днепра про Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра

Гостиница Osokory находится в Орловщине. Встретить тут Новый год обойдется от 28,9 тыс грн за двоих. Заселение проходит 31 декабря, выселение – 2 января. То есть в отеле постоялец проведет две ночи. За эти деньги постоялец получает стандартный номер на двоих, новогодний ужин в ресторане с шоу программой, затем праздничный бранч и тематический вечер. В отеле будет работать фото-зона, будет возможность поучаствовать в фотосессии, посмотреть детское представление, стать участником семейной анимации, а также сюрпризы и подарки.

Новости Днепра про Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра

Также на территории комплекса есть крытый бассейн, спа-центр, соляная комната, джакузи, инфракрасная сауна, хамам, финская парная. В номере есть кровать, ванная, телевизор, шкаф и маленький столик.

Новости Днепра про Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра

База отдыха «Три Медведя» находится в Хащевом. Двое праздничных суток пребывания в гостинице обойдутся минимум 11,8 тыс грн за двоих. В номере есть спальное место для двоих, телевизор, холодильник, чайник, кондиционер, беспроводной интернет. В новогоднюю ночь постояльцев ждет праздничный ужин, подарки, дискотека, конкурсы, глинтвейн и сауна.

Новости Днепра про Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра

На территории есть зоопарк, бассейн.

Новости Днепра про Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра

Гостиница Ostrov River Club находится в Новоселовке. Стоимость номера стандарт для двоих гостей – 21 тыс грн. При этом выселяться нужно будет 1 января. Если захочется погостить в отеле до 2 января, то придется доплатить еще 3 тыс грн. В стоимость входит анимационная программа для детей, фуршет, фотозоны, развлечение в виде мимов, фотосессии, а после наступления Нового года будет работать шоу-программа. Утром 1 января гостей ожидает завтрак, после обеда – игра в «Мафию». Если хочется просто отметить праздник в ресторане отеля – это обойдется в 7 тыс грн с человека. Еще 3 тыс нужно заплатить за ребенка.

Новости Днепра про Цены как в Карпатах: сколько стоит встретить Новый год на турбазе неподалеку от Днепра

 

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