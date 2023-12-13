Как узнать о штрафе за нарушение ПДД: перечень приложений, сайтов и ботов

Журналисты dnepr.info собрали в одну подборку различные приложения, в которых можно проверить и оплатить штраф за нарушение ПДД.
Узнать о наличии штрафа можно на портале сервисного центра МВД. Данные доступны в личном кабинете водителя. Для его регистрации нужно воспользоваться цифровой подписью или пройти идентификацию BankID.
Узнать о штрафах можно и на сайте Сервиса проверки административных правонарушений. Для получения информации нужно указать номер авто и реквизиты одного из документов его собственника. Это может быть серия и номер паспорта или водительского удостоверения, а также ИНН.
Для проверки штрафов существует приложение «Штрафы ПДД» — это официальное приложение о МВД Украины. Для проверки информации необходимо ввести в специальные окошки номер авто. Также в приложении есть возможность установить отправку уведомлений – оно будет сразу сообщать владельцу телефона о полученном штрафе. Приложение есть как для владельцев iOS так и для Android. В приложении нельзя оплатить штраф, но можно увидеть видео и фото подтверждающие нарушение.
«Приват24» позволяет не только узнать о штрафе, но и сразу оплатить его. Никаких дополнительных реквизитов, номеров авто или серий паспорта вводить не нужно.
Monobank также может уведомлять о штрафах, тут же, в разделе «Другие платежи» его можно и оплатить.
Также можно узнать о штрафах за нарушение ПДД в «Дії». Уведомления могут приходить в виде обычного сообщения. В нем же можно и оплатить штраф – перейти в раздел «Услуги», затем в «Штрафы и нарушение ПДД» и выбрать удобный способ оплаты.
Кроме этого, узнать о штрафе можно с помощью telegram-бота. Он также будет сообщать о полученных штрафах, но вот оплатить их с помощью бота невозможно.
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