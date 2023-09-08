Как военному в Днепре оформить отпуск по семейным обстоятельствам: что нужно и на сколько дней дается

Журналисты dnepr.info узнали, кто имеет такое право и на каких условиях.
Военнослужащий может получить отпуск по семейным обстоятельствам сроком до 10 дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно. Но время в пути не должно занимать более двух дней в один конец.
В случае тяжелого состояния или смерти близких родственников – кроме родителей и детей в этот список также входят братья и сестры, пасынки, падчерицы, родители жены или мужа, то такой отпуск предоставляется до 7 дней.
В случае тяжелого состояния здоровья или смерти других родственников – отпуск предоставляется до 3-х дней.
Если семью военнослужащего постигло стихийное бедствие или пожар – то ему должны предоставить отпуск до 15 дней.
В случае заключения брака он может рассчитывать на 10 календарных дней отпуска.
Такие отпуска предоставляются без сохранения денежного обеспечения военного.
Также военный может получить отпуск до 3-х календарных дней в других исключительных случаях, когда его присутствие необходимо семье. В таком случае отпуск предоставляется по решению командира или начальника воинской части. Получить такой отпуск можно один раз в течение календарного года.
Для оформления отпуска по семейным обстоятельствам, военному нужно написать рапорт на имя командира части, а также приложить к нему нотариальные копии, подтверждающие необходимость срочного отпуска. Это может быть медицинская справка, свидетельство о смерти или рождении ребенка.
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