Як військовому у Дніпрі оформити відпустку за сімейними обставинами: що потрібно та на скільки днів дається

Українські військові мають право на відпустку за сімейними обставинами. Надається вона від 3 до 15 днів залежно від причини.

Журналісти dnepr.info дізналися, хто має таке право та на яких умовах.

Військовослужбовець може отримати відпустку за сімейними обставинами на строк до 10-15 днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. Але час у дорозі не повинен займати більше двох днів на один кінець.

У разі тяжкого стану або смерті близьких родичів – крім батьків та дітей до цього списку також входять брати та сестри, пасинки, падчерки, батьки дружини чи чоловіка, то така відпустка надається до 7 днів.

У разі тяжкого стану здоров’я або смерті інших родичів – відпустка надається до 3 днів.

Якщо сім’ю військовослужбовця спіткало стихійне лихо чи пожежа – то йому мають надати відпустку до 15 днів.

У разі укладання шлюбу він може розраховувати на 10 календарних днів відпустки.

Такі відпустки надаються без збереження фінансового забезпечення військового.

Також військовий може отримати відпустку до 3-х календарних днів в інших виняткових випадках, коли її присутність потрібна сім’ї. У такому разі відпустка надається за рішенням командира чи начальника військової частини. Отримати таку відпустку можна один раз упродовж календарного року.

Які документи необхідні

Для оформлення відпустки за сімейними обставинами військовому потрібно написати рапорт на ім’я командира частини, а також додати до нього нотаріальні копії, що підтверджують необхідність термінової відпустки. Це може бути медична довідка, свідоцтво про смерть чи народження дитини.

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