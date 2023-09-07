У парку Глоби у Дніпрі помітили стиглі гарбузи на клумбах та з’явився кабачковий крадій (ФОТО)

Цієї осені у парку Глоби у Дніпрі на клумбах можна побачити величезні кабачки та гарбузи. Щоправда, частину врожаю вже хтось вкрав.

Журналісти dnepr.info вирушили до парку Глоби, щоб знайти клумби з овочами та подивитися чи достигли плоди.

Цього року у парку Глоби у Дніпрі на клумбах між традиційними квітами та кущами розрісся гарбуз та кабачки. У департаменті парків та рекреацій Дніпровської міської ради зазначили, що спеціально овочі в парку не висаджували, а насіння швидше за все було перенесене на клумби місцевими пернатими.

На користь такої версії говорить і те, що гарбуз та кабачок росте не лише на клумбах, а й біля озера в парку.

Комунальники все літо доглядали рослинність на «городі» і тепер овоч почав давати плоди.

Так, на клумбах вже красуються помаранчеві гарбузи та величезні кабачки. Щоправда, кілька останніх уже хтось украв із клумби, бо відвідувачі парку одного дня не дорахувались потрібної кількості овочів, але врожай гарбуза ще на місці.

Плоди вже доволі великі, але деяким не вистачає сонячного світла через те, що ростуть вони на клумбах поміж великих кущів, які затуляють сонце.

Частина врожаю вже починає відцвітати і чи там будуть плоди – поки не дуже зрозуміло.

Коли гарбузи та кабачки повністю дозріють, то працівники парку планують їх використати на святкуванні Дня врожаю. Розширювати міні-город або висаджувати овочі в наступному році у парку поки не планують.

Побачити кабачки можна неподалік залізниці, а гарбузи ростуть навпроти театру на воді.

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