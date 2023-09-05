Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі є цілі вулиці, забудовані великими дорогими будинками. Частину цих будинків виставлено на продаж. У цих будинках є все – від окремої гардеробної кімнати до басейну та кількох саун.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдорожчих будинків на продаж у Дніпрі.

Перше місце у добірці посів будинок у районі проспекту Гагаріна. Виручити за нього хочуть майже 52,5 млн грн. Будинок був збудований у 2017 році на ділянці у 11 соток. Загальна площа будинку 471 кв м. У ньому два поверхи, 4 спальні, 3 ванні кімнати, кінотеатр, велика вбиральня.

У дворі є автостоянка з навісом, дитячий майданчик, сад. Новому власнику дістануться всі меблі.

На другому місці – триповерховий будинок у Центральному районі вартістю 37,4 млн грн. У ньому 8 кімнат, загальна площа 200 кв. Ділянка на подвір’ї – 10 соток.

В оголошенні сказано, що на ділянці 2 будинки. Якщо покупець схоче – він може купити лише одну будівлю за половину ціни.

За 36 млн грн у Дніпрі продають будинок у районі Криворізької вулиці. У ньому 3 поверхи, 10 кімнат та загальна площа 810 кв м. Перший поверх обладнаний під офіс, другий – під окремі квартири.

Тут їх дві – обидві на дві кімнати з кухнями – студіями та балконами, на третьому можна також облаштувати офіс.

За 35 млн грн у Дніпрі можна купити триповерховий будинок у районі житлового масиву Перемога-6. Загальна площа будинку 963 кв м. На першому поверсі облаштований великий гараж, кабінет, кухня, вітальня з каміном та терасою. На другому – 4 спальні із санвузлами.

У будинку є СПА-зона, басейн, тренажерний зал, дві лазні, кінотеатр, ресторан, тир, більярдна. Двір – 20 соток. У дворі ростуть декоративні дерева, є озеро, будинок охорони та вольєр для собаки.

Також у районі цього житлового масиву можна купити 5-ти поверховий будинок з ділянкою на 20 соток та загальною площею 1014 кв м. Будинок збудований у 2015 році і своєю формою нагадує замок. На першому поверсі вітальня, вбиральня, кімната з каміном, їдальня. На другому поверсі знаходяться спальні, бібліотека. На мансардному поверсі – спортивний зал.

На цокольному – більярдна, СПА, лазня, басейн, холодильна кімната, гараж на три авто. На балконі верхнього поверху стоїть статуя Нептуна, якщо придивитися до флюгера будинку, то на ньому можна побачити маленьку мавпочку.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: