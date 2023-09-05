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  • Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 12:49
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У Дніпрі є цілі вулиці, забудовані великими дорогими будинками. Частину цих будинків виставлено на продаж. У цих будинках є все – від окремої гардеробної кімнати до басейну та кількох саун.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдорожчих будинків на продаж у Дніпрі.

Перше місце у добірці посів будинок у районі проспекту Гагаріна. Виручити за нього хочуть майже 52,5 млн грн. Будинок був збудований у 2017 році на ділянці у 11 соток. Загальна площа будинку 471 кв м. У ньому два поверхи, 4 спальні, 3 ванні кімнати, кінотеатр, велика вбиральня.

Новости Днепра про Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

У дворі є автостоянка з навісом, дитячий майданчик, сад. Новому власнику дістануться всі меблі.

Новости Днепра про Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

На другому місці – триповерховий будинок у Центральному районі вартістю 37,4 млн грн. У ньому 8 кімнат, загальна площа 200 кв. Ділянка на подвір’ї – 10 соток.

Новости Днепра про Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

В оголошенні сказано, що на ділянці 2 будинки. Якщо покупець схоче – він може купити лише одну будівлю за половину ціни.

Новости Днепра про Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

За 36 млн грн у Дніпрі продають будинок у районі Криворізької вулиці. У ньому 3 поверхи, 10 кімнат та загальна площа 810 кв м. Перший поверх обладнаний під офіс, другий – під окремі квартири.

Новости Днепра про Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Тут їх дві – обидві на дві кімнати з кухнями – студіями та балконами, на третьому можна також облаштувати офіс.

Новости Днепра про Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

За 35 млн грн у Дніпрі можна купити триповерховий будинок у районі житлового масиву Перемога-6. Загальна площа будинку 963 кв м. На першому поверсі облаштований великий гараж, кабінет, кухня, вітальня з каміном та терасою. На другому – 4 спальні із санвузлами.

Новости Днепра про Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

У будинку є СПА-зона, басейн, тренажерний зал, дві лазні, кінотеатр, ресторан, тир, більярдна. Двір – 20 соток. У дворі ростуть декоративні дерева, є озеро, будинок охорони та вольєр для собаки.

Новости Днепра про Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Також у районі цього житлового масиву можна купити 5-ти поверховий будинок з ділянкою на 20 соток та загальною площею 1014 кв м. Будинок збудований у 2015 році і своєю формою нагадує замок. На першому поверсі вітальня, вбиральня, кімната з каміном, їдальня. На другому поверсі знаходяться спальні, бібліотека. На мансардному поверсі – спортивний зал.

Новости Днепра про Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

На цокольному – більярдна, СПА, лазня, басейн, холодильна кімната, гараж на три авто. На балконі верхнього поверху стоїть статуя Нептуна, якщо придивитися до флюгера будинку, то на ньому можна побачити маленьку мавпочку.

Новости Днепра про Нептун на балконі та мавпа на флюгері: як виглядає будинок за 54 млн грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

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