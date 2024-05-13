Турист з Дніпра зірвався з обледенілого схилу Говерли

Дніпрянин скотився по обледенілому схилу гори Говерла.

Рятувальники допомогли туристу, що обірвався з обледенілої гори.

Цими вихідними надзвичайники Івано-Франківського управління ДСНС двічі надавали допомогу туристам в Карпатах. У суботу вночі, 11 травня, до рятувальників звернувся житель Дніпра.

Чоловік обірвався з обледенілої ділянки гори Говерла на зеленому маршруті. Рятувальники, які прийшли на допомогу, за допомогою спецспорядження підняли бідолагу та супроводили до підніжжя.

Медичної допомоги чоловік не потребував.

Нині значна частина зеленого маршруту гори Говерла вкрита льодом. Рятувальники наголошують на тому, що подолати обледенілі ділянки без спеціального обладнання та спорядження неможливо. Туристів просять утриматися від походів по даному маршруту, щоб уникнути травмування.

Нагадаємо, нещодавно турист з Дніпра травмував ногу під час спуску з Говерли.

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