Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Турист з Дніпра зірвався з обледенілого схилу Говерли

Сьогодні 15:24
просмотров

Дніпрянин скотився по обледенілому схилу гори Говерла.

Новости Днепра про Турист з Дніпра зірвався з обледенілого схилу Говерли

Рятувальники допомогли туристу, що обірвався з обледенілої гори.

Цими вихідними надзвичайники Івано-Франківського управління ДСНС двічі надавали допомогу туристам в Карпатах. У суботу вночі, 11 травня, до рятувальників звернувся житель Дніпра. 

Чоловік обірвався з обледенілої ділянки гори Говерла на зеленому маршруті. Рятувальники, які прийшли на допомогу, за допомогою спецспорядження підняли бідолагу та супроводили до підніжжя. 

Медичної допомоги чоловік не потребував. 

Нині значна частина зеленого маршруту гори Говерла вкрита льодом. Рятувальники наголошують на тому, що подолати обледенілі ділянки без спеціального обладнання та спорядження неможливо. Туристів просять утриматися від походів по даному маршруту, щоб уникнути травмування.

Нагадаємо, нещодавно турист з Дніпра травмував ногу під час спуску з Говерли. 

Читайте також:

Новости Днепра про Турист з Дніпра зірвався з обледенілого схилу ГоверлиУкраїнська Новости Днепра про Турист з Дніпра зірвався з обледенілого схилу ГоверлиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В одному з районів Дніпра не буде води дві доби
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:58
    В одному з районів Дніпра не буде води дві доби

    У Дніпрі частині споживачам АНД району вимкнуть водопостачання на дві…

    У Дніпрі 6-річна дівчинка каталася на самокаті по проїзній частині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:44
    У Дніпрі 6-річна дівчинка каталася на самокаті по проїзній частині

    Дитину помітили патрульні.

    У Дніпрі розквітло тюльпанове дерево: як виглядає і де можна побачити (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:01
    У Дніпрі розквітло тюльпанове дерево: як виглядає і де можна побачити (ФОТО)

    У Дніпрі розквітло екзотичне та унікальне для міста тюльпанове дерево.

    Як раніше виглядав легендарний ресторан у готелі «Дніпропетровськ»: як змінився інтер’єр зараз (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:44
    Як раніше виглядав легендарний ресторан у готелі «Дніпропетровськ»: як змінився інтер’єр зараз (ФОТО)

    Готель «Дніпропетровськ» довгий час вважався одним із символів міста. Зображення…

    Наверх