Скільки коштуватиме підготовка до можливого блекауту в 2023 році у Дніпрі

Міністр енергетики України Герман Галущенко перед новим опалювальним сезоном заявив, що відключень світла в країні не буде, за умови, що Росія не обстрілюватиме нашу енергетичну інфраструктуру. Але навряд чи агресор заспокоїться найближчим часом і припинить запускати ночами дрони та ракети по різних містах країни. Наше ППО збиває практично все, що летить у небі України, але є й попадання.

Щоб максимально підготуватися до майбутнього можливого відключення світла у Дніпрі, журналісти dnepr.info склали список того, що необхідно купити на зиму, щоб не простоювати в чергах за їжею, водою та ін.

Запас води

Перше, що страждає за відсутності електрики – подача води. На випадок її відключення у будинку необхідно мати хоча б мінімальний запас рідини для пиття, приготування їжі та гігієнічних процедур. Для гігієни в середньому на людину потрібно до 15 літрів на добу, ще кілька літрів – для пиття. Також на випадок відключення води під рукою мають бути вологі серветки та сухий шампунь. Крім цього в магазинах та аптеках можна придбати «сухий душ» – спеціальну губку, просочену гелем та рушник. Щоб його використовувати знадобиться лише 50 мл води. Ціна такого душу стартує від 20 грн. і варіюється в залежності від ширини рушника в комплекті. Банку сухого шампуню можна купити за ціною від 80 грн.

Освітлення в будинку

Обов’язково потрібно купити батарейки для ліхтариків, якщо вони не заряджаються від розетки, а також лампи-накопичувачі. Зовні вони нічим не відрізняються від звичайної економної лампочки. Уся хитрість у тому, що всередині такої лампи встановлена батарейка і під час своєї звичайної роботи від мережі роботи вони накопичують енергію, а коли електрика пропадає, здатні світити ще деякий час. Придбати таку лампу можна від 150 грн за штуку.

Портативна зарядна станція для будинку обійдеться щонайменше від 12 тис грн – все залежить від необхідної покупцю потужності та скільки приладів він збирається до неї підключати. Найпростіший генератор коштує від 14 тис грн, але до нього також необхідно купувати бензин. Пам’ятайте, що використовувати генератор можна лише у приватних будинках, він повинен стояти на вулиці та за кілька метрів від вікон будинку.

Приготування їжі

Тим, хто живе в будинках з електроплитами, потрібно запастися їжею, для приготування якої потрібно мінімум тепла – це консерви, сублімовані каші, супи та інші страви, які можна залити невеликою кількістю окропу і їжа буде готова. Також знадобляться шоколад, сухарі, хлібці, сухофрукти та горіхи – вони дають почуття ситості та їх не потрібно готувати.

Також потрібно перевірити якість роботи туристичної плити, якщо купували її в минулий блекаут та запастися балонами з газом для приготування їжі. Балон, який може дати газ для безперервної роботи туристичної плити на 2 години, обійдеться в 100 грн.

Готуючи на туристичній плиті потрібно дотримуватися техніки безпеки і мати під рукою вогнегасник. Його ціна у середньому від 100 грн.

Інтернет

Якщо вам постійно вдома потрібний інтернет про те, як він буде працювати під час блекауту, потрібно подбати заздалегідь. З’єднання буде, якщо провайдер використовує оптоволокно. Цю інформацію потрібно дізнатися заздалегідь і перепідключитися до постачальника, який гарантує надійний зв’язок навіть без світла.

Робота всієї техніки

Щоб не турбуватися про стрибки напруги, коли у всьому будинку вмикається світло і всі електроприлади миттєво починають працювати і на мережі діє величезна нагрузка, то потрібно мати розумні розетки. При стрибках напруги вони автоматично відключають прилад від мережі, щоб убезпечити його. Одна така розетка коштуватиме в середньому від 700 грн.

Розрахунок у магазині

На випадок, якщо в магазині відключається електрика, більшість з них перегоходить на роботу на генераторі і покупці мають можливість і далі робити покупки. Але за таких умов робота інтернету може бути не стабільною, тому термінали можуть також не працювати. Щоб було на що купити продукти в магазині, рекомендуємо під рукою мати невеликий запас готівки.

Ми не перераховували в тексті такі обов’язкові предмети як ліхтарики, свічки, павербанки, туристичні плити, термоси, термобілизна, грілки та ковдри, оскільки минулої зими мешканці Дніпра вже встигли все це купити.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: