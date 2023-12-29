«Как в кино об апокалипсисе»: докторка о первых минутах в разрушенном роддоме Днепра

Врач рассказала о первых минутах после удара по роддому Днепра.

В роддоме в Днепре во время прилета находилось 12 рожениц. Мы уже рассказывали о том, что женщинам удалось уцелеть благодаря заведующей акушерским отделением Ирине Кульбач, заранее приказавшей эвакуировать всех в укрытие во время первого сигнала тревоги. Впрочем, ее коллега Светлана Кресина рассказала щемящую историю о первых минутах после того, как российская ракета разнесла часть медучреждения, и как персонал бегая по руинам, пытался помочь людям.

Как только прозвучала тревога, врачи быстро перевели всех в укрытие. Это и спасло… В здании выбиты окна, нарушены перекрытия. Но все пациентки и медперсонал целые! – отметила Ирина Кульбач.

Именно это позволило спасти жизнь 12 женщинам и их нерожденным детям. Далее цитируем историю, чтобы сохранить язык оригинала:

Я хочу рассказать об одном человеке. Нет, ЧЕЛОВЕКЕ. Ее нет на этих фотографиях. Но она во многих телефонных книгах жителей и жительниц нашего города. Кульбач Ирина Ивановна. Когда мы зашли на территорию роддома, вернее того, что от него оставил #узкий мир… Тишина и только звук битого стекла. Мы идем туда, где раньше находился ее кабинет. Подходим к крыльцу. И сзади слышим голос: «Оооо, аист прелетел». Ее голос, ее живой голос посреди тишины. Посреди ее второго большого любимого дома. Где все разбито и изуродовано. Мы начинаем дышать. Ее телефон был разряжен. Она говорит: «У нас все живы. Приезжайте в понедельник выносить и заметать стекло. Всех успели вывезти» – Вы как? – Все хорошо, все целые, все восстановим. Вашего зала тоже теперь нет. – Это сейчас не имеет никакого значения.

На фото, опубликованных Светланой, застыла жизнь. Персонал перед тревогой оставил чашки с чаем и «тормозки», которые планировалось съесть на перерыве.

Подходит старшая акушерка Тамара, она всегда такая, знаете, жгучая брюнетка. Они вдвоем погружены пеплом и пылью, только глаза блестят. Одежда где-то порвана. Мы обходим здание – стекло под ногами. Смотрим на воронку, на забор с надписями «Спасибо за дочь, за сына». Все как в фильме об апокалипсисе. Мы сейчас в таком живем. Потом старшая акушерка рассказывает, что умоляла Ирину Ивановну зайти в укрытие, но она бежала еще спасать. Ибо ЛЮДИ! Она упала в яму, которая образовалась от упавшей балки и провалилась в полный рост. Чудом ничего не сломала себе. Ну, по крайней мере, кости целые, ее вытащили и она дальше побежала спасать людей! И все время с трубкой звонит всем, кто уже доехал домой, консультирует, успокаивает, – написала Светлана Кресина.

К счастью, все пациентки остались здоровыми и невредимыми.

Напомним, завтра 30 декабря, в Днепре объявлен День траура по шести погибшим в результате российской атаки людям.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: