“Як в кіно про апокаліпсис”: лікарка про перші хвилини в зруйнованому пологовому Дніпра

Лікарка розповіла про перші хвилини після удару по пологовому Дніпра.

У пологовому будинку у Дніпрі під час прильоту перебувало 12 породіль. Ми вже розповідали про те, що жінкам вдалося вціліти завдяки завідувачці акушерського відділення Ірині Кульбач, яка завчасно наказала евакуювати всіх в укриття під час першого сигналу тривоги. Утім її колега Світлана Кресина розповіла щемливу історію про перші хвилини після того, як російська ракета рознесла частину медзакладу, і як персонал бігаючи по руїнам, намагався допомогти людям.

Щойно пролунала тривога, лікарі хутко перевели всіх до укриття. Це і врятувало… У будівлі вибиті вікна, порушені перекриття. Але всі пацієнтки та медперсонал цілі! – зазначила Ірина Кульбач.

Саме це дозволило врятувати життя 12 жінок та їх ненароджених дітей. Далі цитуємо історію, щоб зберегти мову оригіналу:

Я хочу розповісти про одну людину. Ні, ЛЮДИНУ. Її не має на цих світлинах. Але вона є в багатьох телефонних книгах мешканців та мешканок нашого міста. Кульбач Ірина Іванівна. Коли ми зайшли на територію пологового будинку, вірніше того, що від нього лишив #узькиймир… Тиша і лише звук битого скла. Ми йдемо туди, де раніше був її кабінет. Підходимо до ґанку. І позаду чуємо голос: «Оооо, аіст прелетів». Її голос, її живий голос посеред тиші. Посеред її другої великої улюбленої домівки. Де все розтрощене та понівечене. Ми починаємо дихати. Її телефон був розряджений. Вона каже: «В нас всі живі. Приїздіть в понеділок виносити та замітати скло. Всіх встигли вивезти» – Ви як? – Все добре, всі цілі, все відновимо. Вашого залу теж тепер немає. – Це зараз не має ніякого значення.

На фото, які опублікувала Світлана, застигло життя. Персонал перед тривогою залишив чашки з чаєм та “тормозки”, які планувалося з’їсти на перерві.

Підходить старша акушерка Томара, вона завжди така, знаєте, жгуча брюнетка. Вони вдвох притрушені попелом та пилом, лише очі блищать. Одяг десь порваний. Ми обходимо будівлю – скло під ногами. Дивимося на воронку, на паркан з надписами «Дякую за доньку, за сина». Все як у фільмі про апокаліпсис. Ми тепер у такому живемо. Потім старша акушерка розповідає, що благала Ірину Іванівну зайти в укриття, але вона бігла ще рятувати. Бо ЛЮДИ! Вона впала в яму, яка утворилася від упавшої балки і провалилася у повний зріст. Чудом нічого не зламала собі. Ну, принаймні кістки цілі, її витягли та вона далі побігла рятувати людей! І весь час зі слухавкою дзвонить всім, хто вже доїхав додому, консультує, заспокоює, – написала Світлана Кресина.

На щастя, усі пацієнтки залишилися здоровими та неушкодженими.

Нагадаємо, завтра 30 грудня, у Дніпрі оголошено День жалоби за шістьома загиблими внаслідок російської атаки людьми.

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