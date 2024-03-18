Как в Днепре 70 лет назад выглядел деревянный центральный мост: редкие фото

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядел деревянный центральный мост, сгоревший в 1960-х годах.
Деревянный мост через реку был построен в 1944 году. В 1949 году тут установили кронштейны троллейбусных троллей и по нему ходил троллейбус, ездили автомобили.
В середине 1950-х годов мост уже стал непригоден к проезду по нему транспорта. Но по нему можно было пройти пешком. Правда, делать это нужно было с осторожностью: в середине моста зияли дыры, а деревянные балки шатались.
Сгорел мост в 1961 году. Масштабный пожар зафиксировали на фото некоторые жители Днепра, наблюдало же за ним – полгорода. Что стало причиной пожара – неизвестно.
«Я видела, как горел этот мост, была тогда маленькая, лет 8 было. Но это было феерически-ужасное зрелище. Он сгорел дотла», — вспоминает в социальной сети Facebook житель ница Днепра Екатерина Шестак.
После этого – еще несколько лет жители Днепра наблюдали его руины.
фото: блог А. Костюка, группа «Родной Днепропетровск»
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