Как в Днепре 70 лет назад выглядел деревянный центральный мост: редкие фото

До того, как в Днепре появился Новый мост, на его месте также находилась переправа. Только сделана она была из дерева. В последние годы мост был практически непригоден к эксплуатации, несколько раз горел. Делалась переправа как временная, но простояла почти 20 лет.

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядел деревянный центральный мост, сгоревший в 1960-х годах.

Деревянный мост через реку был построен в 1944 году. В 1949 году тут установили кронштейны троллейбусных троллей и по нему ходил троллейбус, ездили автомобили.

В середине 1950-х годов мост уже стал непригоден к проезду по нему транспорта. Но по нему можно было пройти пешком. Правда, делать это нужно было с осторожностью: в середине моста зияли дыры, а деревянные балки шатались.

Сгорел мост в 1961 году. Масштабный пожар зафиксировали на фото некоторые жители Днепра, наблюдало же за ним – полгорода. Что стало причиной пожара – неизвестно.

«Я видела, как горел этот мост, была тогда маленькая, лет 8 было. Но это было феерически-ужасное зрелище. Он сгорел дотла», — вспоминает в социальной сети Facebook житель ница Днепра Екатерина Шестак.

После этого – еще несколько лет жители Днепра наблюдали его руины.

фото: блог А. Костюка, группа «Родной Днепропетровск»

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