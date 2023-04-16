Как прошла Пасхальная ночь на Днепропетровщине

Обстрелы не зафиксированы ни в одной из громад.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Он также поздравил всех с праздником.
Поздравляю всех с праздником, Христос Воскрес! И это – лучшее свидетельство победы жизни над смертью, света над тьмой! Спасибо ВСУ и всем силам обороны, защищающим сегодня свободную Украину. Мирного дня. Победим, – написал Николай Лукашук.
Редакция dnepr.info также поздравляет всех с Пасхой! Желаем всем нам скорейшей Победы!
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