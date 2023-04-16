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Как прошла Пасхальная ночь на Днепропетровщине

Сегодня 08:10
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Пасхальная ночь в Днепре и области была мирной.

Новости Днепра про Как прошла Пасхальная ночь на Днепропетровщине

Обстрелы не зафиксированы ни в одной из громад.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Он также поздравил всех с праздником.

Поздравляю всех с праздником, Христос Воскрес! И это – лучшее свидетельство победы жизни над смертью, света над тьмой! Спасибо ВСУ и всем силам обороны, защищающим сегодня свободную Украину. Мирного дня. Победим, – написал Николай Лукашук.

Редакция dnepr.info также поздравляет всех с Пасхой! Желаем всем нам скорейшей Победы!

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