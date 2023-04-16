Як минула Великодня ніч на Дніпропетровщині

Обстрілів не зафіксовано в жодній із громад.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Він також привітав усіх зі святом.
Вітаю усіх зі святом, Христос Воскрес! І це – найкраще свідчення перемоги життя над смертю, світла над темрявою! Дякую ЗСУ та усім силам оборони, які захищають сьогодні вільну Україну. Мирного дня. Переможемо, – написав Микола Лукашук.
Редакція dnepr.info також вітає усіх із Великоднем! Бажаємо усім нам якнайскорішої Перемоги!
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