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Як минула Великодня ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:10
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Великодня ніч у Дніпрі та області була мирною.

Новости Днепра про Як минула Великодня ніч на Дніпропетровщині

Обстрілів не зафіксовано в жодній із громад.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Він також привітав усіх зі святом.

Вітаю усіх зі святом, Христос Воскрес! І це – найкраще свідчення перемоги життя над смертю, світла над темрявою! Дякую ЗСУ та усім силам оборони, які захищають сьогодні вільну Україну. Мирного дня. Переможемо, – написав Микола Лукашук.

Редакція dnepr.info також вітає усіх із Великоднем! Бажаємо усім нам якнайскорішої Перемоги! 

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Новости Днепра про Як минула Великодня ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська

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