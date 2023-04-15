В Никополе «московские» священники освящали паски прямо в «Варусе»

В Никополе, который едва ли не ежедневно обстреливают российские оккупанты, священники УПЦ МП взялись освящать паски. Причем делали они это прямо в "Варусе".

Анонс такой несколько странной инициативы появился еще в пятницу, однако никопольчанам не рассказывали, кто именно будет проводить «службу». Об этом пишет Nikopolnews.

Очевидцы рассказали журналистам, что освящать куличи покупателей призвал с помощью громкоговорителя персонал супермаркета. Пока неизвестно, кто именно инициировал этот обряд.

«Мы были в магазине с младшим сыном. Я, как услышала призывы из громкоговорителя на весь магазин и увидела Марущака, была немного шокирована, не успела заснять сам процесс», — делятся местные жители.

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