Погода на 16 апреля: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 16 апреля:
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Уже в это воскресенье, 16 апреля, мы будем праздновать Пасху.
В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних…
В Днепропетровской области сохраняется угроза подтоплений.
В Никополе, который едва ли не ежедневно обстреливают российские оккупанты, священники УПЦ МП взялись освящать паски. Причем делали они это прямо в "Варусе".
23-летняя Валерия Пикулина родилась и выросла в Бахмуте. С 13-ти лет она мечтала связать свою жизнь с электротранспортом, поэтому попробовала себя в разных профессиях: от кондуктора и контролера до диспетчера. Но главной целью девушки было занять кресло водителя. И она…
В Кривом Роге меньше месяца назад произошел вопиющий инцидент, когда водитель автобуса маршрута № 228А отказался помогать пассажиру на инвалидной коляске. Он не только не выполнил свои обязанности, но и обругал маломобильного мужчину. Пострадавший обратился в соответствующие службы с жалобой.
В субботу, 15 апреля, в частном доме на жилом массиве Таромское в Днепре прогремел громкий взрыв. Предварительно, там взорвался газовый котел.
В Днепре две сотрудницы банка воровали банковские карты у жителей оккупированных населенных пунктов Луганской области. Они перевыпускали карты и пароли к ним без ведома владельцев.
Недавно назначенный министр образования и науки Оксен Лисовой хочет упростить обучение в школах для украинских учеников. В частности, он предлагает уменьшить количество предметов.
В субботу, 15 апреля, на трассе Новониколаевка - Верховцево в Днепропетровской области произошло ДТП. Там столкнулись мотоцикл с автомобилем "ВАЗ".
Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни на реках ожидается сильное повышение уровня воды. В частности, в Днепропетровской области объявлен красный уровень опасности из-за угрозы затопления.
В пятницу, 14 апреля, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Бородинской Шевченковского района Днепра произошла авария. Там столкнулись автомобили "ВАЗ 2106" и Hyundai Tucson.
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало указ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых также принимают участие россияне и белорусы.
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