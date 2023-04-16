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Погода на 16 апреля: в Днепре будет пасмурно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 16 апреля: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 16 апреля:

  • Дождь пошёл на Никиту — весна будет долгой и ненастной.
  • Ветер усилился после обеда — лето будет урожайным и дождливым.
  • Длительные раскаты грома в это время — жди плохую погоду.
  • Если после первого грома стало холодно, значит, лето будет холодным.

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