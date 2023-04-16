Погода на 16 апреля: в Днепре будет пасмурно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних…

Уже в это воскресенье, 16 апреля, мы будем праздновать Пасху.

В Никополе «московские» священники освящали паски прямо в «Варусе» В Никополе, который едва ли не ежедневно обстреливают российские оккупанты, священники УПЦ МП взялись освящать паски. Причем делали они это прямо в "Варусе". просмотров

Мечтала об этом с детства: 23-летняя девушка из Бахмута устроилась водителем троллейбуса в Днепре 23-летняя Валерия Пикулина родилась и выросла в Бахмуте. С 13-ти лет она мечтала связать свою жизнь с электротранспортом, поэтому попробовала себя в разных профессиях: от кондуктора и контролера до диспетчера. Но главной целью девушки было занять кресло водителя. И она… просмотров

В Кривом Роге уволили водителя маршрутки, который отказался помогать пассажиру с инвалидностью, после чего обругал его В Кривом Роге меньше месяца назад произошел вопиющий инцидент, когда водитель автобуса маршрута № 228А отказался помогать пассажиру на инвалидной коляске. Он не только не выполнил свои обязанности, но и обругал маломобильного мужчину. Пострадавший обратился в соответствующие службы с жалобой. просмотров

В частном доме в Днепре прогремел взрыв, есть погибший: что произошло В субботу, 15 апреля, в частном доме на жилом массиве Таромское в Днепре прогремел громкий взрыв. Предварительно, там взорвался газовый котел. просмотров

В Днепре работницы банка обманывали жителей оккупированных территорий, воруя их банковские карты В Днепре две сотрудницы банка воровали банковские карты у жителей оккупированных населенных пунктов Луганской области. Они перевыпускали карты и пароли к ним без ведома владельцев. просмотров

В украинских школах могут уменьшить количество предметов и возобновить очное обучение: что предлагает новый министр образования Недавно назначенный министр образования и науки Оксен Лисовой хочет упростить обучение в школах для украинских учеников. В частности, он предлагает уменьшить количество предметов. просмотров

Под Днепром столкнулись мотоцикл и «ВАЗ»: есть двое пострадавших (ФОТО) В субботу, 15 апреля, на трассе Новониколаевка - Верховцево в Днепропетровской области произошло ДТП. Там столкнулись мотоцикл с автомобилем "ВАЗ". просмотров

Красный уровень опасности: жителей Днепра и области предупредили об угрозе затопления Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни на реках ожидается сильное повышение уровня воды. В частности, в Днепропетровской области объявлен красный уровень опасности из-за угрозы затопления. просмотров

В центре Днепра произошла авария: погиб 51-летний водитель «ВАЗ» (ФОТО) В пятницу, 14 апреля, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Бородинской Шевченковского района Днепра произошла авария. Там столкнулись автомобили "ВАЗ 2106" и Hyundai Tucson. просмотров