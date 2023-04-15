В частном доме в Днепре прогремел взрыв, есть погибший: что произошло

Инцидент произошел примерно в 9:30. Взрыв услышали местные жители, после чего начали раздаваться крики людей. На место вызвали спасателей, передает «Информатор«.
Прибыв по указанному адресу, сотрудники ГСЧС установили, что в доме, предположительно, взорвался газовый котёл. Внутри нашли обгоревшее тело мужчины, однако его личность установить точно пока не удалось.
Вероятно, погибшим является владелец дома, который проживал там до случившегося.
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