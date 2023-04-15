В частном доме в Днепре прогремел взрыв, есть погибший: что произошло

В субботу, 15 апреля, в частном доме на жилом массиве Таромское в Днепре прогремел громкий взрыв. Предварительно, там взорвался газовый котел.

Инцидент произошел примерно в 9:30. Взрыв услышали местные жители, после чего начали раздаваться крики людей. На место вызвали спасателей, передает «Информатор«.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники ГСЧС установили, что в доме, предположительно, взорвался газовый котёл. Внутри нашли обгоревшее тело мужчины, однако его личность установить точно пока не удалось.

Вероятно, погибшим является владелец дома, который проживал там до случившегося.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: