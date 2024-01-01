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Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир

Сегодня 16:18
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На Днепропетровщине продолжается дерусификация топонимов.

Новости Днепра про Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир

Так, в области должны переименовать город Синельниково – ведь это название в честь российского государственного и военного деятеля Синельникова И.М. 

С 21 по 28 декабря прошел первый этап общественных слушаний. Определились с пятью вариантами:

  • Зализничное (связано с историей возникновения города).
  • Роднополь (Эйгенфельд – первое поселение людей на территории современного г. Синельниково. В переводе с немецкого «Эйгенфельд» – «родное поле»).
  • Сичеслав (Днепропетровщина – колыбель казачества).
  • Любомир (любовь и мир).
  • Приднепровск (город, расположенный вблизи областного центра).

Об этом сообщает Синельниковский городской совет.

Жителям города до 20 января нужно проголосовать за новое название. Это можно сделать:

  • заполнив Google-форму;
  • отправив ответ на электронную почту [email protected];
  • отправив ответ в письменной форме в исполнительный комитет городского совета;
  • позвонив по телефонам: (05663) 4 3561, (073) 268 7068.

По итогам ІІ этапа предложение о переименовании города рабочая группа подаст на рассмотрение депутатов Синельниковского городского совета. Свое решение депутаты направят в Верховную Раду Украины, которая и примет окончательное название города. Уважаемые жители громады! Мнение каждого – важно, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске депутаты неожиданно не поддержали ни одно из новых названий города: в чем дело.

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