Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир

На Днепропетровщине продолжается дерусификация топонимов.

Так, в области должны переименовать город Синельниково – ведь это название в честь российского государственного и военного деятеля Синельникова И.М.

С 21 по 28 декабря прошел первый этап общественных слушаний. Определились с пятью вариантами:

Зализничное (связано с историей возникновения города).

(связано с историей возникновения города). Роднополь (Эйгенфельд – первое поселение людей на территории современного г. Синельниково. В переводе с немецкого «Эйгенфельд» – «родное поле»).

(Эйгенфельд – первое поселение людей на территории современного г. Синельниково. В переводе с немецкого «Эйгенфельд» – «родное поле»). Сичеслав (Днепропетровщина – колыбель казачества).

(Днепропетровщина – колыбель казачества). Любомир (любовь и мир).

(любовь и мир). Приднепровск (город, расположенный вблизи областного центра).

Об этом сообщает Синельниковский городской совет.

Жителям города до 20 января нужно проголосовать за новое название. Это можно сделать:

заполнив Google-форму;

отправив ответ на электронную почту [email protected];

отправив ответ в письменной форме в исполнительный комитет городского совета;

позвонив по телефонам: (05663) 4 3561, (073) 268 7068.

По итогам ІІ этапа предложение о переименовании города рабочая группа подаст на рассмотрение депутатов Синельниковского городского совета. Свое решение депутаты направят в Верховную Раду Украины, которая и примет окончательное название города. Уважаемые жители громады! Мнение каждого – важно, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске депутаты неожиданно не поддержали ни одно из новых названий города: в чем дело.

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