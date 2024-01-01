Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир

Так, в области должны переименовать город Синельниково – ведь это название в честь российского государственного и военного деятеля Синельникова И.М.
С 21 по 28 декабря прошел первый этап общественных слушаний. Определились с пятью вариантами:
Об этом сообщает Синельниковский городской совет.
Жителям города до 20 января нужно проголосовать за новое название. Это можно сделать:
По итогам ІІ этапа предложение о переименовании города рабочая группа подаст на рассмотрение депутатов Синельниковского городского совета. Свое решение депутаты направят в Верховную Раду Украины, которая и примет окончательное название города. Уважаемые жители громады! Мнение каждого – важно, – говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске депутаты неожиданно не поддержали ни одно из новых названий города: в чем дело.
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Александра Лучка
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