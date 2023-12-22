На Дніпропетровщині готують до перейменування ще один районний центр: що не так з Синельникове

Повним ходом йде тотальна дерусифікація українських міст та селищ. Ще один районний центр у Дніпропетровській області можуть перейменувати. Раніше такі рекомендації надавали фахівці Інституту національної пам’яті.
21 грудня в Синельникове розпочали збирати пропозиції від містян щодо нової назви, повідомляє Синельниківська міськрада. Зазначається, що у назві населеного пункту є елементи російської імперської символіки, а саме ім’я російського військового та державного діяча.
Мова йде про Івана Максимовича Синельникова (1741-1788), який був генерал-майором, намісником Катеринославського намісництва упродовж 1783-88 років та співробітником князя Потьомкіна.
Таким чином через згадку імперського генерала, згідно з новим законом про дерусифікацію, місто мають перейменувати. Наразі по цьому питанню проводяться громадські слухання.
Громадські слухання триватимуть з 21 по 28 грудня. Висловити свою думку можна таким чином:
Варто зауважити, що Синельникове вже третій районний центр на Дніпропетровщині який потрібно перейменувати. Раніше цей процес почали у Новомосковську та Павлограді.
Нагадаємо, раніше у Новомосковську депутати не проголосували за жоден із запропонованих варіантів назви міста.
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