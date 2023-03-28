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  • Качалка в виде мотоцикла и чемодан с помадами: ТОП-5 самых дорогих детских игрушек на продажу в Днепре (ФОТО)

Качалка в виде мотоцикла и чемодан с помадами: ТОП-5 самых дорогих детских игрушек на продажу в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:40
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Каждый родитель старается дать ребенку самое лучше и купить все, что чадо захочет. Но иногда цены на детские игрушки бывают настолько высоки, что за один беговел можно оплатить месяц аренды хорошей квартиры, а набор косметики и вовсе затянет по цене как средняя пенсия по стране. Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоят самые дорогие игрушки в Днепре.

Новости Днепра про Качалка в виде мотоцикла и чемодан с помадами: ТОП-5 самых дорогих детских игрушек на продажу в Днепре (ФОТО)

Игрушки мы искали на различных платформах для продажи в интернете.

Самым дорогим в нашей подборке оказался конструктор Lego. Из 1297 штук деталек ребенок сможет сложить грузовой самолет. Продавец заявляет, что коробка с конструктором не распаковывалась, но чуть примялась. Хотят за Lego 19,1 тыс грн.

Новости Днепра про Качалка в виде мотоцикла и чемодан с помадами: ТОП-5 самых дорогих детских игрушек на продажу в Днепре (ФОТО)

Детский велосипед в Днепре продают за 12,5 тыс грн. В объявлении сказано, что велосипед оснащен сиденьем из дуба, обтянутого мягкой экокожей, а также деревянными педалями и плетеной корзиной для перевозки игрушек. Подойдет для детей от 2 до 6 лет.

Новости Днепра про Качалка в виде мотоцикла и чемодан с помадами: ТОП-5 самых дорогих детских игрушек на продажу в Днепре (ФОТО)

Игрушка-качалка, изготовленная из дерева, обойдется в 10 тыс грн. Внешне игрушка выполнена в виде мотоцикла, покрыта лаком. Качалка делалась на заказ, она существует в одиночном экземпляре, но на ней уже катался ребенок, поэтому на игрушке видны следы эксплуатации.

Новости Днепра про Качалка в виде мотоцикла и чемодан с помадами: ТОП-5 самых дорогих детских игрушек на продажу в Днепре (ФОТО)

Трехколесный велосипед –машинку как ретро-игрушку для детей продают за 7 тыс грн. Судя по внешнему виду, «велик» был выпущен лет 30 назад, а то и больше. Ему не помешает реставрация. Но продавец пишет, что игрушка вполне в рабочем состоянии.

Новости Днепра про Качалка в виде мотоцикла и чемодан с помадами: ТОП-5 самых дорогих детских игрушек на продажу в Днепре (ФОТО)

Кейс косметики для девочек продают за 2,9 тыс грн. В трехярусном чемодане, как у настоящих визажистов, расположены палетки с 28 цветами теней, есть 2 помады, 2 лака для ногтей, бальзам для губ, наклейки, аппликатор и зеркало. Как утверждает продавец, косметика безопасна для кожи и смывается теплой водой с мылом. Лак для ногтей смывается также.

Новости Днепра про Качалка в виде мотоцикла и чемодан с помадами: ТОП-5 самых дорогих детских игрушек на продажу в Днепре (ФОТО)

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Новости Днепра про Качалка в виде мотоцикла и чемодан с помадами: ТОП-5 самых дорогих детских игрушек на продажу в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Качалка в виде мотоцикла и чемодан с помадами: ТОП-5 самых дорогих детских игрушек на продажу в Днепре (ФОТО)Русский

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