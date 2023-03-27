Деревянные, с ложей и стоячими местами: как выглядели первые театры Днепра (ФОТО)

В нашем городе первая театральная премьера состоялась в 1806 году. Спектакль назывался «Осмеянное чародейство», а сам театр находился на нынешней улице Владимира Великого. Но фото, как выглядел первый театр не сохранилось.
Стационарного каменного театра, который бы могли посещать обычные граждане Екатеринослава в городе не было. Но во время ярмарок жители могли посмотреть представления различных трупп на сценах. В конце 1830-х годов в городе был построен деревянный театр, находился он на том месте, где сегодня стоит 2-й корпус ДНУ им. О. Гончара. Но ни одного фото театра не сохранилось.
В 1847 году на улице Магдебургского права был открыт первый театр выстроенный из камня. Просуществовал он до 1885 года. Здание до нашего времени не сохранилось.
В 1897 году в Днепре был построен еще один деревянный театр. Возвели его на средства Екатеринославского Общественного собрания. Поэтому посещать его могли только члены клуба –чиновники, купцы и местные аристократы.
У Общественного собрания был и летний театр в саду на территории, где сегодня находится филармония Днепра.
У Английского клуба в Днепре также был свой театр, который он арендовал до 1910 года. Здание было небольшим и находилось в восточной части нынешнего парка Глобы. Но сюда, как и в театр Общественного собрания простые горожане доступа не имели.
В 1907 году на центральном проспекте было выстроено здание нынешнего Академического Театра драмы и комедии. Тогда он назывался Зимний театр. Постоянной театральной труппы в городе не было, но различные коллективы с гастролями приезжали и посмотреть представления было по карману всем.
Для более богатой публики предназначался партер и ложи. А на самом верхнем ярусе могли разместиться студенты, ремесленники. В театре даже были стоячие места. Большой зал был рассчитан на 1200 мест.
В 1913 году было закончено строительство нового театра Английского клуба, а в 1927 году здание стало театром им. Шевченко и остается им до сих пор.
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