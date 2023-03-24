Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график

Чтобы не стоять долго на остановке в ожидании автобуса нужного маршрута, жители Днепра могут использоваться приложением или сайтом Easy Way для отслеживания транспорта. Тут в реальном времени показывается сколько маршруток на линии и когда машина приедет на нужную остановку.
Для тех, кому важно узнать интервал движения маршруток, их количество на дороге и когда тот или иной автобус начинают или заканчивают маршрут – могут пообщаться с ботом от Департамента транспорта Днепра. Чат под названием «Розклад транспорту Дніпра» знает все о маршрутках города.
Те, кто не любит кататься на маршрутках и автобусах, а предпочитает троллейбусы – могут узнать, как за 20 грн в день с помощью «рогатых» можно объездить весь город.
Также ранее мы писали о том, как ходят 10 самых популярных автобусных маршрутов Днепра.
С 11 марта в Днепре появились два новых коммунальных маршрута. До этого, в декабре 2022 года по городу начали курсировать еще три дополнительных «направления» автобусов.
Автобус №7К возит пассажиров от улицы Сахарова до Вокзальной площади. Он усилил уже существующий на этом маршруте автобус №7.
Автобус №32К двигается по маршруту: Железнодорожный вокзал – улица Росси.
Автобус №48 работает по маршруту: больница №20 – площадь Старомостовая. В этом направлении городские автобусы раньше не ездили.
Автоус 75К ездит от площади Старомостовой до улицы Татарской.
Маршрут 109К перевозит пассажиров от улицы Лазаряна до улицы Аэродром.
Также отметим, что в Днепре можно попробовать покататься на бесплатной маршрутке, курсирующей на левом берегу.
С начала войны в Днепре перестали курсировать автобусные маршруты №54 (Площадь Вокзальная – остановка Бехтерева), №58 (проспект Мира – Городская больница№4), №72 (Моторная-Передовая), №83 (улица Березановская-площадь Островского) и №100 (Автовокзал- Каменское). Не работают они до сих пор.
Читайте также:
Автор:
Весна и осень – самые популярные времена года для покупки…
Синоптики удивили неожиданным прогнозом похолодания, которое накроет Украину и Днепр…
Вчера, 23 марта, около 21:40 в полицию сообщили о несчастном…
В Днепре спасают котенка, которому перебили палкой лапку.
Весна и осень – самые популярные времена года для покупки или продажи автомобильной техники. Так говорят сами продавцы машин. Поэтому на авторынке в это время увеличивается количество предложений. Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит купить самую дешевую машину в Днепре и…
Синоптики удивили неожиданным прогнозом похолодания, которое накроет Украину и Днепр в ближайшее время.
В Каменском ищут свидетелей аварии, произошедшей два года назад.
Вчера, 23 марта, около 21:40 в полицию сообщили о несчастном случае на Набережной Победы, 48.
В Днепре спасают котенка, которому перебили палкой лапку.
В четверг, 23 марта, на линию "101" в 14:40 сообщили о возгорании камыша и сухой травы вблизи улицы Вишневой села Кардаши Синельниковского района.
Сохраняйте спокойствие!
В горсовете объяснили, почему не переименовали улицу Маршала Малиновского.
Никополь понес еще одну тяжелую потерю на войне.
По данным на утро пятницы, 24 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 1020 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 169 170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка, 23 ББМ и две ракеты и 5…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!