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Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график

Сегодня 14:31
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Передвижение на общественном транспорте – дело не всегда приятное, ведь можно долго стоять на остановке, а потом ехать в забитой маршрутке. Чтобы пассажиры меньше стояли на остановке, в Днепре работает чат-бот с расписанием движения транспорта, есть приложения, где его можно отследить в реальном времени, а на маршруты выходят дополнительные автобусы.
Новости Днепра про Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и график

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Как найти расписание любой маршрутки

Чтобы не стоять долго на остановке в ожидании автобуса нужного маршрута, жители Днепра могут использоваться приложением или сайтом Easy Way для отслеживания транспорта. Тут в реальном времени показывается сколько маршруток на линии и когда машина приедет на нужную остановку.

Для тех, кому важно узнать интервал движения маршруток, их количество на дороге и когда тот или иной автобус начинают или заканчивают маршрут – могут пообщаться с ботом от Департамента транспорта Днепра. Чат под названием «Розклад транспорту Дніпра» знает все о маршрутках города.

Те, кто не любит кататься на маршрутках и автобусах, а предпочитает троллейбусы – могут узнать, как за 20 грн в день с помощью «рогатых» можно объездить весь город.

Также ранее мы писали о том, как ходят 10 самых популярных автобусных маршрутов Днепра.

Какие новые маршруты появились

С 11 марта в Днепре появились два новых коммунальных маршрута. До этого, в декабре 2022 года по городу начали курсировать еще три дополнительных «направления» автобусов.

Автобус №7К возит пассажиров от улицы Сахарова до Вокзальной площади. Он усилил уже существующий на этом маршруте автобус №7.

Автобус №32К двигается по маршруту: Железнодорожный вокзал – улица Росси.

Автобус №48 работает по маршруту: больница №20 – площадь Старомостовая. В этом направлении городские автобусы раньше не ездили.

Автоус 75К ездит от площади Старомостовой до улицы Татарской.

Маршрут 109К перевозит пассажиров от улицы Лазаряна до улицы Аэродром.

Также отметим, что в Днепре можно попробовать покататься на бесплатной маршрутке, курсирующей на левом берегу.

Не ходят больше года

С начала войны в Днепре перестали курсировать автобусные маршруты №54 (Площадь Вокзальная – остановка Бехтерева), №58 (проспект Мира – Городская больница№4), №72 (Моторная-Передовая), №83 (улица Березановская-площадь Островского) и №100 (Автовокзал- Каменское). Не работают они до сих пор.

 

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Новости Днепра про Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и графикУкраїнська Новости Днепра про Расписание всех маршруток Днепра 2023: новые маршруты и графикРусский

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