Какое здание в Днепре почти не изменилось с 1840 года: тут устраивали танцы и принимали судьбоносные решения (ФОТО)

Старинные дома в Днепре за всю свою «жизнь» сменили сотни хозяев и организаций, располагавшихся в них. Каждый их кирпичик хранит многолетнюю историю города. Проходя мимо мы много не замечаем и порой даже не догадываемся, сколько событий происходили в этих зданиях.

В 1830- годах в городе появился Английский клуб. Стать его членом могли только аристократы, чиновники и купцы. В клубе они играли в карты, курили сигары, общались, обедали и ужинали. Иногда в клубе устраивались танцы, куда приглашали дам. Свое первое помещение появилось у клуба лишь в середине 1940-х годов. Это было имение майора Щербакова, которое клуб сначала арендовал, а потом и выкупил.

К середине 1880-х годов здание стало слишком маленьким для всех членов клуба и было принято решение «перевести» клуб в другое место. А помещение перепродали и приспособили под резиденцию губернатора. Это было что-то вроде временного дома чиновника, пока он находился на своем посту. Второй и третий этаж занимал губернатор, на первом была его канцелярия. С тех пор здание так и прозвали «Дом губернатора».

После 1917 года в здании сначала располагался местный Совет рабочих депутатов, потом исполнительный комитет города, чуть позже бывший дом губернатора стал Домом учителя, а еще через время – Домом пионеров. Он «продержался» в здании дольше всего – с 1934 по 1970-й год, а потом помещение передали комитету ДОСААФ, после него – в конце 1970-х тут «квартировало» областное статистическое управление, его сменил проектный институт и к концу 1980-х годов бывший «Дом губернатора» стал понемногу приходить в упадок. Он нуждался в ремонте, в нем не было отопления, света и замков. Посреди города стояло здание где бомжи устроили себе ночлежку.

Дом мог сгореть в любой момент и понемногу превращался в мусорник. Выдвигались даже предложения снести памятку архитектуры. В 1997 году дом выкупили и отреставрировали. Вот уже несколько лет тут находится «Музей истории Днепра».

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