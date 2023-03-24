«Корабль дорог», но кузову нужен ремонт: как выглядит иномарка за 38 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

За 49,9 тыс грн в Днепре можно купить Honda Accord 1987 года выпуска. Продавец авто сообщает, что машина прошла 111 тыс км, что крайне мало для такого солидного возраста. Объем двигателя составляет 2 литра, а расход 10 литров бензина на 100 км. Для тех, кто хочет сэкономить – на машине стоит газовая установка. В качестве бонуса новый владелец авто получит люк, тонированные стекла, электропривод зеркал. Но судя по фото авто, кузов нуждается в ремонте.
Чуть дешевле – 46,1 тыс грн обойдется автомобиль Opel Ascona 1986 года выпуска. Пробег в этом авто тоже маленький – всего 90 тыс км. Продавец сообщает, что в машине есть незначительные кузовные дефекты, новый аккумулятор, заменены стабилизаторы, а вот двигатель прошел капитальный ремонт. По городу машина расходует до 12 литров бензина на 100 км, но также может ездить и на газе. Возможен торг.
За 42, 3 тыс грн можно купить Ford Siera 1987 года выпуска. Машина прошла 240 тыс км, из чего можно сделать вывод, что двигатель не ремонтировали. На кузове видны следы вмятин и краски. Объем двигателя 2 литра, автомобиль может ездить как на бензине, так и на газу.
Еще дешевле 40,3 тыс грн просят за автомобиль Citroen ZX 1993 года выпуска. Объем двигателя авто – 1,4 литра, установлен газ, машина прошла 200 тыс км. Продавец утверждает, что «машина в нормальном состоянии, экономная, расход 8 литров на 100 км, работает печка и установлены легкосплавные диски». Возможен торг.
За 38, 4 тыс грн в Днепре можно купить автомобиль Ford Taurus 1992 года выпуска. Объем двигателя авто – 3,8 литра, есть газовая установка, автоматическая коробка передач. За всю свою «жизнь» автомобиль проехал 250 тыс км. Продавец отмечает, что машина хоть и в хорошем состоянии и является: «кораблем дорог, но застучал движок» и на его ремонт нужно около 10 тыс грн. поэтому новому владельцу нужно будет сразу потратиться.
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