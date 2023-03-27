Дерев’яні, з ложею та стоячими місцями: як виглядали перші театри Дніпра (ФОТО)

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день театру. З ініціативою відзначати свято театральних працівників у 1961 році виступив Жан Кокто. День був обраний не випадково, кажуть, що саме 27 березня у Давньому Римі пройшла перша театральна вистава. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядали перші театри у Дніпрі.

У нашому місті перша театральна прем’єра відбулася 1806 року. Вистава називалася «Висміяне чародійство», а сам театр знаходився на нинішній вулиці Володимира Великого. Але фото, як він виглядав не зберіглося.

Стаціонарного кам’яного театру, який могли б відвідувати звичайні громадяни Катеринослава у місті не було. Але під час ярмарків жителі могли переглянути вистави різних труп на сценах. Наприкінці 1830-х років у місті було збудовано дерев’яний театр, знаходився він на тому місці, де сьогодні стоїть 2-й корпус ДНУ ім. О. Гончара. Але жодного фото театру теж немає.

1847 року на вулиці Магдебурзького права було відкрито перший кам’яний театр. Проіснував він до 1885 року. Будівля до нашого часу не збереглася.

1897 року в Дніпрі було збудовано ще один дерев’яний театр. Звели його коштом товариства Катеринославських Громадських зборів. Тому відвідувати його могли лише члени товариства – чиновники, купці та місцеві аристократи.

Товариство Громадського збору мало літній театр у саду на території, де сьогодні знаходиться філармонія Дніпра.

Англійський клуб у Дніпрі також мав свій театр, який він орендував до 1910 року. Будівля була невеликою і знаходилася у східній частині нинішнього парку Глоби. Але сюди прості мешканці міста доступу не мали.

У 1907 році на центральному проспекті було збудовано будівлю нинішнього Академічного Театру драми та комедії. Тоді він називався Зимовий театр. Постійної театральної трупи у місті не було, але різні колективи з гастролями приїжджали і подивитися вистави було по кишені всім. Велика зала вміщувала 1200 глядачів.

Для багатшої публіки призначався партер та ложі. А на верхньому ярусі могли розміститися студенти, ремісники. У театрі навіть були місця для тих, хто згоден був дивитись виставу стоячи.

1913 року було закінчено будівництво нового театру Англійського клубу, а 1927 року будівля стала театром ім. Шевченко і залишається ним досі.

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