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  • Качалка у вигляді мотоцикла та валіза з помадами: ТОП-5 найдорожчих дитячих іграшок на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Качалка у вигляді мотоцикла та валіза з помадами: ТОП-5 найдорожчих дитячих іграшок на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 17:40
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Кожен з батьків намагається дати дитині найкраще і купити все, що малеча захоче. Але іноді ціни на дитячі іграшки бувають настільки високі, що за один велосипед можна сплатити місяць оренди гарної квартири, а набір косметики затягне за ціною як середня пенсія по країні. Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштують найдорожчі іграшки у Дніпрі.

Новости Днепра про Качалка у вигляді мотоцикла та валіза з помадами: ТОП-5 найдорожчих дитячих іграшок на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Іграшки ми шукали на різних платформах для продажу в Інтернеті.

Найдорожчим у нашій добірці виявився конструктор Lego. З 1297 штук деталей дитина зможе скласти вантажний літак. Продавець заявляє, що коробка з конструктором не розпаковувалась, але трохи прим’ялася. Хочуть за набір Lego 19,1 тис грн.

Новости Днепра про Качалка у вигляді мотоцикла та валіза з помадами: ТОП-5 найдорожчих дитячих іграшок на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Дитячий велосипед у Дніпрі продають за 12,5 тис. грн. В оголошенні сказано, що велосипед оснащений сидінням з дуба, обтягнутого м’якою екошкірою, дерев’яними педалями і плетеним кошиком для перевезення іграшок. Підійде для дітей віком від 2 до 6 років.

Новости Днепра про Качалка у вигляді мотоцикла та валіза з помадами: ТОП-5 найдорожчих дитячих іграшок на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Іграшка-гойдалка, виготовлена з дерева, обійдеться в 10 тис грн. Зовні іграшка виконана у вигляді мотоцикла, вкрита лаком. Гойдалка робилася на замовлення, вона існує в одиночному екземплярі, але на ній вже каталася дитина, тому на іграшці видно сліди експлуатації.

Новости Днепра про Качалка у вигляді мотоцикла та валіза з помадами: ТОП-5 найдорожчих дитячих іграшок на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Триколісний велосипед – машинку як ретро-іграшку для дітей продають за 7 тис грн. Судячи з зовнішнього вигляду, він був випущений років 30 тому, а то й більше. Тож реставрація не завадить. Але продавець пише, що іграшка цілком у робочому стані.

Новости Днепра про Качалка у вигляді мотоцикла та валіза з помадами: ТОП-5 найдорожчих дитячих іграшок на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Кейс косметики для дівчаток продають за 2,9 тис. грн. У триярусній валізі, як у справжніх візажистів, розташовано палетки  з 28 кольорами тіней, є 2 помади, 2 лаки для нігтів, бальзам для губ, наклейки, аплікатор та дзеркало. Як стверджує продавець, косметика безпечна для шкіри та змивається теплою водою з милом. Лак для нігтів також змивається.

Новости Днепра про Качалка у вигляді мотоцикла та валіза з помадами: ТОП-5 найдорожчих дитячих іграшок на продаж у Дніпрі (ФОТО)

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Новости Днепра про Качалка у вигляді мотоцикла та валіза з помадами: ТОП-5 найдорожчих дитячих іграшок на продаж у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Качалка у вигляді мотоцикла та валіза з помадами: ТОП-5 найдорожчих дитячих іграшок на продаж у Дніпрі (ФОТО)Русский

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