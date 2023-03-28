Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)

До 1917 года на месте сквера были арестантские роты. Площадь, на которой он находился называлась Тюремной и считалась окраиной города. Но в начале ХХ века вместо тюрьмы на площади возвели здание Коммерческого училища.
Сквер появился тут только в 1925 году. Разбили его вокруг здания областного исполкома. А главным символом зеленой зоны была большая клумба в форме звезды, чуть позже в центре клумбы появился памятник Ленину. Сегодня на ее месте находится фонтан.
После Второй мировой войны в сквере заново обустроили аллеи, высадили цветы, а дорожки засыпали ракушняком. Такая была особенность парков Днепра – вместо тротуарной плитки или асфальта люди гуляли по ракушняку. В сквере вдоль всех аллей стояли парковые статуи и было очень много кустов сирени, а на клумбе росли цветы «петушки».
Рядом со сквером находился небольшой детский сад. Комбинат не имел своей площадки, поэтому детей водили на прогулку в эту зеленую зону.
В 1970-х годах в сквере напротив здания бывшего Коммерческого училища появилось еще одно. Из-за него зеленая зона стала меньше в размерах, появились новые аллеи и дорожки, а на месте клумбы появился фонтан. Также тут была установлена стела из гранита с горельефом головы Ленина и поставили областную «Доску почета» — сейчас на ее месте находится «парк ракет».
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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