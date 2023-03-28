Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)

Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:57
просмотров

Все жители Днепра знают, как выглядит сквер Героев. Но еще в начале 1970-х годов он выглядел совсем иначе. Клумб с цветами и деревьев было больше, а среди аллей стояли статуи.

Новости Днепра про Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)

До 1917 года на месте сквера были арестантские роты. Площадь, на которой он находился называлась Тюремной и считалась окраиной города. Но в начале ХХ века вместо тюрьмы на площади возвели здание Коммерческого училища.

Новости Днепра про Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)

 Сквер появился тут только в 1925 году. Разбили его вокруг здания областного исполкома. А главным символом зеленой зоны была большая клумба в форме звезды, чуть позже в центре клумбы появился памятник Ленину. Сегодня на ее месте находится фонтан.

Новости Днепра про Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)

После Второй мировой войны в сквере заново обустроили аллеи, высадили цветы, а дорожки засыпали ракушняком. Такая была особенность парков Днепра – вместо тротуарной плитки или асфальта люди гуляли по ракушняку. В сквере вдоль всех аллей стояли парковые статуи и было очень много кустов сирени, а на клумбе росли цветы «петушки».

Новости Днепра про Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)

Рядом со сквером находился небольшой детский сад. Комбинат не имел своей площадки, поэтому детей водили на прогулку в эту зеленую зону.

Новости Днепра про Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)

В 1970-х годах в сквере напротив здания бывшего Коммерческого училища появилось еще одно. Из-за него зеленая зона стала меньше в размерах, появились новые аллеи и дорожки, а на месте клумбы появился фонтан. Также тут была установлена стела из гранита с горельефом головы Ленина и поставили областную «Доску почета» — сейчас на ее месте находится «парк ракет».

Новости Днепра про Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

Читайте также:

Новости Днепра про Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в результате вражеского удара загорелся металлический ангар: площадь пожара 4000 кв. м
    Новости Днепра
    Сегодня 11:17
    В Днепре в результате вражеского удара загорелся металлический ангар: площадь пожара 4000 кв. м

    Вчера поздно вечером россияне атаковали Украину беспилотниками.

    Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуру
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуру

    На прошлой неделе в Запорожье мужчина упал в люк теплотрассы…

    Не забудем, не простим: под Авдеевкой погиб солдат-гранатометчик из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Не забудем, не простим: под Авдеевкой погиб солдат-гранатометчик из Днепропетровщины

    25 марта в районе Авдеевки Донецкой области в результате минометно-артиллерийского…

    В Каменском на ходу вспыхнула машина (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Каменском на ходу вспыхнула машина (ФОТО)

    Вчера, 27 марта, в Каменском на проспекте Надднепрянский легковое авто…

    Последние новости

    В Днепре спасают кинолога из «Антареса», которая подорвалась на растяжке: дочь рассказала о ее состоянии
    В Днепре спасают кинолога из «Антареса», которая подорвалась на растяжке: дочь рассказала о ее состоянии

    В днепровской больнице спасают руководительницу кинологического отряда "Антарес" Ларису Борисенко, которая вчера взорвалась на растяжке, когда вместе с напарником и собаками искала погибших бойцов.

    Сегодня 12:06
    просмотров
    Подъехал к подъезду, где играли дети: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 5-летнего мальчика
    Подъехал к подъезду, где играли дети: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 5-летнего мальчика

    На Днепропетровщине осудили мужчину, который развращал мальчика.

    Сегодня 11:20
    просмотров
    В Днепре в результате вражеского удара загорелся металлический ангар: площадь пожара 4000 кв. м
    В Днепре в результате вражеского удара загорелся металлический ангар: площадь пожара 4000 кв. м

    Вчера поздно вечером россияне атаковали Украину беспилотниками.

    Сегодня 11:17
    0
    просмотров
    Мама троих детей из Кривого Рога жила с новорожденным младенцем в землянке в Киеве
    Мама троих детей из Кривого Рога жила с новорожденным младенцем в землянке в Киеве

    Многодетная мама жила с новорожденным младенцем в землянке.

    Сегодня 10:32
    просмотров
    Филателисты, на старт: на Днепропетровщине 31 марта представят новую марку
    Филателисты, на старт: на Днепропетровщине 31 марта представят новую марку

    Всем, кто коллекционирует знаковые в истории Украины марки, уже можно сделать предзаказ на сайте Укрпочты.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуру
    Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуру

    На прошлой неделе в Запорожье мужчина упал в люк теплотрассы и не мог выбраться самостоятельно.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Криворожская спортсменка завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы по джиу-джитсу
    Криворожская спортсменка завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы по джиу-джитсу

    Поздравляем и желаем новых побед!

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Армия рф ночью выпустила по Украине 15 дронов
    Армия рф ночью выпустила по Украине 15 дронов

    Вечером 27 марта россия атаковала Украину 15 беспилотниками.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Не забудем, не простим: под Авдеевкой погиб солдат-гранатометчик из Днепропетровщины
    Не забудем, не простим: под Авдеевкой погиб солдат-гранатометчик из Днепропетровщины

    25 марта в районе Авдеевки Донецкой области в результате минометно-артиллерийского обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью солдат отделения гранатометного взвода механизированного батальона Александр Васильевич Гелетей. Воину было 40 лет.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Выстрелил мужчине в шею: полицейские задержали жителя Никополя
    Выстрелил мужчине в шею: полицейские задержали жителя Никополя

    34-летний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

    Сегодня 07:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх