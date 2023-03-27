В магазинах Днепра появилась клубника: за кило просят почти 700 грн

В магазинах Днепра уже появилась клубника. Товар доступен в крупных торговых сетях. Можно брать на вес – так дешевле, но есть и упакованная на 250 и 500 грамм – так выходит дороже.

Несколько дней назад на прилавках в магазинах Днепра практически во всех крупных торговых сетях появилась клубника. Стоит – не дешево, от 400 грн за кило. В магазинах утверждают, что товар не импортный, а украинский.

Самая дешевая клубника нашлась в магазине «Сильпо». Тут за кило просят 400 грн. На вид она спелая и крупная.

Также в этом магазине можно купить расфасованную в упаковки по 250 грамм ягоду – тогда ее цена возрастает до 676 грн за кило, а за упаковку просят 169 грн.

В торговой сети «Ашан» за аналогичную упаковку клубники просят меньше – почти 140 грн. в таком случае килограмм ягоды обойдется 560 грн.

В супермаркете «Варус» за кило клубники просят почти 395 грн, но найти ее можно не в каждом магазине ритейла.

Эта клубника выращенная в теплицах, сезон ягоды «открытого грунта» начнется только в конце мая.

В минувшем году цены на клубнику из теплицы в Украине были около 200 грн за кило – столько просили за продукт в торговых сетях в начале мая 2022 года. За первую клубнику с грядки в минувшем году просили по 150 грн за кило.

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