Что делать, если в магазине на один товар сразу два разных ценника

Если цена товара в торговом зале магазина одна, а на кассе покупатель получает совсем иную сумму – он вправе требовать от администратора торговой точки возврата денежной разницы. А вот что делать, если в торговом зале на один товар есть сразу два ценника с разной стоимостью и как доказать, что продукт был взят с той полки, где был указан ценник с меньшей суммой – разбирались журналисты dnepr.info.

Как отметили в Госпродпотребслужбе Украины, если в магазине на один товар приходится два ценника с разными суммами, то покупатель имеет право купить его по более низкой цене. Такая норма прописана в Законе, но потребители очень плохо знают свои права, а торговые сети всегда готовы этим воспользоваться. «В Законе «О защите прав потребителей» говорится, что если есть неточности, то спор разрешается в пользу покупателя. Таким образом, магазин обязан продать товар по той цене, которая выгоднее потребителю», — говорит юрист Анастасия Андреева. Она отметила, что в случае, если в чеке цена оказалась не такой как на ценнике, и даже если ценников на товар в магазине два и оба они разные, покупатель имеет право вызвать администратора торговой точки и указать ему на неточность.

Если переплата обнаружилась уже дома – не беда, просто нужно вернуться в магазин с чеком, либо написать или позвонить на горячую линию торговой точки.

«Если вам отказались продать товар по более низкой цене, указанной в ценнике, то можно обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу. Для того, чтобы доказать свою правоту – нужно сохранить чек и желательно сфотографировать ценник», — говорит Анастасия Андреева.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: