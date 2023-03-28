Что делать, если в магазине на один товар сразу два разных ценника

Как отметили в Госпродпотребслужбе Украины, если в магазине на один товар приходится два ценника с разными суммами, то покупатель имеет право купить его по более низкой цене. Такая норма прописана в Законе, но потребители очень плохо знают свои права, а торговые сети всегда готовы этим воспользоваться. «В Законе «О защите прав потребителей» говорится, что если есть неточности, то спор разрешается в пользу покупателя. Таким образом, магазин обязан продать товар по той цене, которая выгоднее потребителю», — говорит юрист Анастасия Андреева. Она отметила, что в случае, если в чеке цена оказалась не такой как на ценнике, и даже если ценников на товар в магазине два и оба они разные, покупатель имеет право вызвать администратора торговой точки и указать ему на неточность.
Если переплата обнаружилась уже дома – не беда, просто нужно вернуться в магазин с чеком, либо написать или позвонить на горячую линию торговой точки.
«Если вам отказались продать товар по более низкой цене, указанной в ценнике, то можно обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу. Для того, чтобы доказать свою правоту – нужно сохранить чек и желательно сфотографировать ценник», — говорит Анастасия Андреева.
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