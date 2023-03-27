Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять

Сегодня 12:33
просмотров

Многие жители Днепра стараются заламинировать важные документы. Считается, что так бумага не выцветет, не порвется и не помнется, то есть всегда будет выглядеть хорошо, а буквы, цифры и печати на ней будут четкие и понятные. Но не каждая структура примет такой документ. Почему – разбирались журналисты dnepr.info.
Новости Днепра про Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять

#image_title

Невозможно доказать

В Украине законодательно не запрещено ламинировать документы. Но при этом, государственные структуры и юристы обязаны работать только с оригиналами документов, а когда бумага «в пленке», то понять поддельная она или настоящая – невозможно. Из-за ламинации доказать, что печать на документе настоящая – практически невозможно.

На ламированных документах нельзя поставить штампы апостиля, то есть для тех, кто собирается выехать с такими бумагами за границу юридически заверить их подлинность будет очень проблематично.

Исключения

Но если документы были изначально изготовлены из поликабоната, то отказать в его принятии в государственных органах, таможне или других организациях не могут. Такой документ считается действительным и его оригинальность легко доказуема. Изначально заламинированными в Украине выдают:

  • паспорт в виде ID-карты;
  • водительское (обычное и международное) удостоверение;
  • техпаспорт на авто;
  • пенсионное удостоверение.

Что делать

Если боитесь, что важные документы помнутся, порвутся или намокнут – их можно обернуть в файл. Если бумага меньшего размера, чем стандартный файл А4, то его можно обрезать и пройтись по «ободку» утюгом, предварительно положив между файлом и утюгом бумагу. Так документ будет защищен от попадания на него влаги и пыли, но вместе с тем его в любой момент можно будет «разламинировать».

В связи с модой на ламинацию в Украине теперь есть новый вид бизнеса – разламинация документов. Просят за один документ от 150 грн.

Читайте также:

Новости Днепра про Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принятьУкраїнська Новости Днепра про Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принятьРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода
    Новости Днепра
    Сегодня 11:00
    «Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода

    В Днепре ухудшится погода.

    В Кривом Роге спасают двух молодых мужчин, которые подорвались на российской мине
    Новости Днепра
    Сегодня 10:53
    В Кривом Роге спасают двух молодых мужчин, которые подорвались на российской мине

    В Высокопольской громаде двое мирных людей подорвались на российской мине,…

    В Днепре сегодня трамваи №5 будут курсировать по сокращенному маршруту: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 10:07
    В Днепре сегодня трамваи №5 будут курсировать по сокращенному маршруту: подробности

    Важная информация!

    Как жителям Днепра получить выписку об отсутствии судимости онлайн: инструкция
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Как жителям Днепра получить выписку об отсутствии судимости онлайн: инструкция

    Многие справки украинцы давно могут получить не выходя из дома,…

    Последние новости

    Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом
    Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом

    На днях в общественном транспорте Кривого Рога разразился новый скандал.

    Сегодня 11:56
    1
    просмотров
    Создала магазин и провела розыгрыш: в Киевской области женщина убила своего бывшего призовым алкоголем
    Создала магазин и провела розыгрыш: в Киевской области женщина убила своего бывшего призовым алкоголем

    В Киевской области задержали женщину, которая отравила своего бывшего.

    Сегодня 11:26
    просмотров
    «Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода
    «Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода

    В Днепре ухудшится погода.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    В Кривом Роге спасают двух молодых мужчин, которые подорвались на российской мине
    В Кривом Роге спасают двух молодых мужчин, которые подорвались на российской мине

    В Высокопольской громаде двое мирных людей подорвались на российской мине, сейчас их спасают в больнице Кривого Рога.

    Сегодня 10:53
    3
    просмотров
    Изнасилование школьницы в Закарпатье: все что известно о резонансном деле и что будет дальше
    Изнасилование школьницы в Закарпатье: все что известно о резонансном деле и что будет дальше

    В Закарпатье разгорелся скандал вокруг изнасилования несовершеннолетней девочки.

    Сегодня 10:21
    просмотров
    В Днепре сегодня трамваи №5 будут курсировать по сокращенному маршруту: подробности
    В Днепре сегодня трамваи №5 будут курсировать по сокращенному маршруту: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 10:07
    1
    просмотров
    Фигуристка из Днепра стала серебряным призером Чемпионата Украины
    Фигуристка из Днепра стала серебряным призером Чемпионата Украины

    Поздравляем спортсменку и тренера Вячеслава Ткаченко с победой и желаем новых ярких успехов!

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Как жителям Днепра получить выписку об отсутствии судимости онлайн: инструкция
    Как жителям Днепра получить выписку об отсутствии судимости онлайн: инструкция

    Многие справки украинцы давно могут получить не выходя из дома, среди них и справка о несудимости. Как получить данный документ в несколько кликов.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепропетровской области чуть не сгорела квартира: подробности
    В Днепропетровской области чуть не сгорела квартира: подробности

    В Вольногорске Каменского района чрезвычайники помогли предотвратить пожар в квартире.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Россияне безуспешно наступают на пяти направлениях, — Генштаб
    Россияне безуспешно наступают на пяти направлениях, — Генштаб

    Россияне пытаются вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх