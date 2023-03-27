Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять

Многие жители Днепра стараются заламинировать важные документы. Считается, что так бумага не выцветет, не порвется и не помнется, то есть всегда будет выглядеть хорошо, а буквы, цифры и печати на ней будут четкие и понятные. Но не каждая структура примет такой документ. Почему – разбирались журналисты dnepr.info.

Невозможно доказать

В Украине законодательно не запрещено ламинировать документы. Но при этом, государственные структуры и юристы обязаны работать только с оригиналами документов, а когда бумага «в пленке», то понять поддельная она или настоящая – невозможно. Из-за ламинации доказать, что печать на документе настоящая – практически невозможно.

На ламированных документах нельзя поставить штампы апостиля, то есть для тех, кто собирается выехать с такими бумагами за границу юридически заверить их подлинность будет очень проблематично.

Исключения

Но если документы были изначально изготовлены из поликабоната, то отказать в его принятии в государственных органах, таможне или других организациях не могут. Такой документ считается действительным и его оригинальность легко доказуема. Изначально заламинированными в Украине выдают:

паспорт в виде ID-карты;

водительское (обычное и международное) удостоверение;

техпаспорт на авто;

пенсионное удостоверение.

Что делать

Если боитесь, что важные документы помнутся, порвутся или намокнут – их можно обернуть в файл. Если бумага меньшего размера, чем стандартный файл А4, то его можно обрезать и пройтись по «ободку» утюгом, предварительно положив между файлом и утюгом бумагу. Так документ будет защищен от попадания на него влаги и пыли, но вместе с тем его в любой момент можно будет «разламинировать».

В связи с модой на ламинацию в Украине теперь есть новый вид бизнеса – разламинация документов. Просят за один документ от 150 грн.

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