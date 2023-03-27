Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять

В Украине законодательно не запрещено ламинировать документы. Но при этом, государственные структуры и юристы обязаны работать только с оригиналами документов, а когда бумага «в пленке», то понять поддельная она или настоящая – невозможно. Из-за ламинации доказать, что печать на документе настоящая – практически невозможно.
На ламированных документах нельзя поставить штампы апостиля, то есть для тех, кто собирается выехать с такими бумагами за границу юридически заверить их подлинность будет очень проблематично.
Но если документы были изначально изготовлены из поликабоната, то отказать в его принятии в государственных органах, таможне или других организациях не могут. Такой документ считается действительным и его оригинальность легко доказуема. Изначально заламинированными в Украине выдают:
Если боитесь, что важные документы помнутся, порвутся или намокнут – их можно обернуть в файл. Если бумага меньшего размера, чем стандартный файл А4, то его можно обрезать и пройтись по «ободку» утюгом, предварительно положив между файлом и утюгом бумагу. Так документ будет защищен от попадания на него влаги и пыли, но вместе с тем его в любой момент можно будет «разламинировать».
В связи с модой на ламинацию в Украине теперь есть новый вид бизнеса – разламинация документов. Просят за один документ от 150 грн.
Читайте также:
Автор:
В Днепре ухудшится погода.
В Высокопольской громаде двое мирных людей подорвались на российской мине,…
Важная информация!
Многие справки украинцы давно могут получить не выходя из дома,…
На днях в общественном транспорте Кривого Рога разразился новый скандал.
В Киевской области задержали женщину, которая отравила своего бывшего.
В Днепре ухудшится погода.
В Высокопольской громаде двое мирных людей подорвались на российской мине, сейчас их спасают в больнице Кривого Рога.
В Закарпатье разгорелся скандал вокруг изнасилования несовершеннолетней девочки.
Важная информация!
Поздравляем спортсменку и тренера Вячеслава Ткаченко с победой и желаем новых ярких успехов!
Многие справки украинцы давно могут получить не выходя из дома, среди них и справка о несудимости. Как получить данный документ в несколько кликов.
В Вольногорске Каменского района чрезвычайники помогли предотвратить пожар в квартире.
Россияне пытаются вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!