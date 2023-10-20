К каким врачам в Днепре можно попасть без направления в 2023 году: перечень специалистов

Журналисты dnepr.info узнали, к каким врачам можно записаться самостоятельно.
Направление от семейного врача не обязательно, если пациенту необходима экстренная медицинская помощь или консультация и тестирование на ВИЧ. Также без направления можно записаться к акушеру-гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу, фтизиатру, педиатру или врачу, у которого больной наблюдается со своими хроническими заболеваниями.
Записаться самостоятельно к врачу можно через портал Лікарі24. Записаться можно к специалистам в любом районе города, прописка самого пациента при этом не имеет значения.
Посетить узкопрофильного специалиста можно как в обычной, коммунальной поликлинике, так и в частном медицинском учреждении, при условии, что последний имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины. Узнать об этом можно по телефону перед записью на прием либо по специальной наклейки на дверях учреждения. В таком случае, посещение специалиста будет бесплатным.
Для посещения других специалистов необходимо направление от семейного врача. Доктор выписывает электронное направление – оно создается только в электронной системе. В нем не указывается ни учреждения, ни врач, к которую направляют пациента, а только код услуги и информация о том, кто это направление выдал. Пациент получает номер направления при помощи смс-сообщения на свой телефон.
Все остальное – зависит от пациента. Он сам должен выбрать медучреждение и узкопрофильного специалиста, а дальше – записаться к нему на прием через сайт, регистратуру или по телефону и уже во время приема сообщить специалисту номер направления – те цифры, которые пришли ему в сообщении.
При необходимости, узкопрофильный специалист направляет пациента на анализы. Часть из них бесплатная. Семейный врач может направить больного на такие бесплатные анализы: кардиография, общий анализ крови, мочи, холестерина, глюкозы, измерение остроты зрения, офтальмоскопию, а также анализы для выявления хронических, респираторных, вирусных и онкологических заболеваний, а также туберкулеза.
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