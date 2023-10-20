До яких лікарів у Дніпрі можна потрапити без направлення у 2023 році: перелік спеціалістів

Журналісти dnepr.info довідалися, до яких лікарів можна записатися самостійно.
Направлення від сімейного лікаря не обов’язкове, якщо пацієнту необхідна екстрена медична допомога або консультація та тестування на ВІЛ. Також без направлення можна записатися до акушера-гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, фтизіатра, педіатра або лікаря, у якого хворий спостерігається зі своїми хронічними захворюваннями.
Записатись самостійно до лікаря можна через портал Лікарі24. Записатися можна до фахівців у будь-якому районі міста, прописка самого пацієнта при цьому не має значення.
Відвідати вузькопрофільного фахівця можна як у звичайній, комунальній поліклініці, так і в приватній медичній установі за умови, що остання має контракт із Національною службою здоров’я України. Дізнатися про це можна по телефону перед записом на прийом або за спеціальною налыпкою на дверях установи. У такому разі відвідування фахівця буде безкоштовним.
Для відвідування інших фахівців необхідно мати направлення від сімейного лікаря. Лікар виписує його у електронному вигляді – направлення «створюється» лише в електронній системі. У ньому не вказується ні установа, ні лікар, до якої направляють пацієнта, а лише код послуги та інформація про те, хто це направлення видав. Пацієнт отримує номер направлення за допомогою смс-повідомлення на свій телефон.
Решта – залежить від пацієнта. Він сам повинен вибрати медустанову та вузькопрофільного фахівця, а далі – записатися до нього на прийом через сайт, реєстратуру або по телефону, та вже під час прийому повідомити фахівця номер направлення – ті цифри, які прийшли йому у повідомленні.
При необхідності вузькопрофільний фахівець направляє пацієнта на аналізи. Частина з них безкоштовна. Сімейний лікар може направити хворого на такі безкоштовні аналізи: кардіографія, загальний аналіз крові, сечі, холестерину, глюкози, вимір гостроти зору, офтальмоскопію, а також аналізи для виявлення хронічних, респіраторних, вірусних та онкологічних захворювань, а також туберкульозу.
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