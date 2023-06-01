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  • Худые, и имеют проблемы с кожей: на улицах Днепра подобрали брошенных мопса и хаски

Худые, и имеют проблемы с кожей: на улицах Днепра подобрали брошенных мопса и хаски

Сегодня 13:16
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В Днепре потерялось две породистые собаки.

Новости Днепра про Худые, и имеют проблемы с кожей: на улицах Днепра подобрали брошенных мопса и хаски

Об этом сообщили в КП Зооконтроль.

На улицах Днепра обнаружили двух собак. Вероятно, животные либо потерялись, либо их кто-то бросил специально. В Зооконтроле надеются все же найти хозяев этих животных.

Так, на улице Совхозной нашли молодую хаски. Собака выглядит довольно неопрятно, поэтому вероятно она достаточно долгое время находится на улице без присмотра. А вот на проспекте Богдана Хмельницкого обнаружили мопса. Отмечается, что это девочка, она худая и имеет кожаные проблемы.

Владельцам обращаться по телефону 0679088986, — сообщили в КП Зооконтроль.

В комментариях днепряне склоняются к мнению, что животных оставили на улице специально. Однако вполне возможно, что они оказались вне дома случайно, или кто-то мог похитить, а потом бросить посреди города.

Новости Днепра про Худые, и имеют проблемы с кожей: на улицах Днепра подобрали брошенных мопса и хаски

Напомним, ранее в Днепре искали владельцев собаки, которую нашли привязанной к дереву в лесополосе. Ловцы отметили, что это – девочка, которая недавно родила и кормит щенков. В настоящее время лабрадор находится в Зооконтроле.

Кроме того, в Днепре продолжается выездная бесплатная стерилизация собак. Для этого владельцам нужно обратиться к Зооконтролю и «забронировать» место. Затем специальная машина приедет на вашу улицу и проведет необходимую процедуру.

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Новости Днепра про Худые, и имеют проблемы с кожей: на улицах Днепра подобрали брошенных мопса и хаскиУкраїнська Новости Днепра про Худые, и имеют проблемы с кожей: на улицах Днепра подобрали брошенных мопса и хаскиРусский

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