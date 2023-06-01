Худые, и имеют проблемы с кожей: на улицах Днепра подобрали брошенных мопса и хаски

Об этом сообщили в КП Зооконтроль.
На улицах Днепра обнаружили двух собак. Вероятно, животные либо потерялись, либо их кто-то бросил специально. В Зооконтроле надеются все же найти хозяев этих животных.
Так, на улице Совхозной нашли молодую хаски. Собака выглядит довольно неопрятно, поэтому вероятно она достаточно долгое время находится на улице без присмотра. А вот на проспекте Богдана Хмельницкого обнаружили мопса. Отмечается, что это девочка, она худая и имеет кожаные проблемы.
Владельцам обращаться по телефону 0679088986, — сообщили в КП Зооконтроль.
В комментариях днепряне склоняются к мнению, что животных оставили на улице специально. Однако вполне возможно, что они оказались вне дома случайно, или кто-то мог похитить, а потом бросить посреди города.
Напомним, ранее в Днепре искали владельцев собаки, которую нашли привязанной к дереву в лесополосе. Ловцы отметили, что это – девочка, которая недавно родила и кормит щенков. В настоящее время лабрадор находится в Зооконтроле.
Кроме того, в Днепре продолжается выездная бесплатная стерилизация собак. Для этого владельцам нужно обратиться к Зооконтролю и «забронировать» место. Затем специальная машина приедет на вашу улицу и проведет необходимую процедуру.
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